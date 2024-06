Beauty 識食Hea住瘦 - 曾欣欣



加入最愛專欄 收藏文章 罐頭魚大比拼!罐頭吞拿魚、三文魚、沙甸魚哪款熱量低、高蛋白、高奧米加3?營養師盤點5款罐頭魚的營養價值! 上星期分享如何選擇罐頭吞拿魚,有讀者留言問,有家人對罐頭吞拿魚特別抗拒,問其他罐頭魚又如何?今天就一次過分析各款罐頭魚類,希望有一款適合你的需要。 1/ 罐頭吞拿魚 重點:熱量最低且蛋白質最高、價格相宜 每3安士(大約90克) 熱量:77卡 蛋白質:16克 脂肪:0.8克 碳水化合物: 0.6克 罐頭吞拿魚於各大超市一定有售,所以,容易買到之餘價錢亦相宜。從前就只有水浸或油浸兩種分別,但現在亦有調味吞拿魚,可以一開即食。吞拿魚是各款魚類中脂肪含量最低,所以食用水浸罐頭吞拿魚,以最低熱量攝取最高蛋白。適合作為常備乾貨,隨時儲存於櫥櫃。 2/ 罐頭三文魚 重點:奧米加3含量最高 每3安士 熱量:~142 卡 蛋白質:20 克 脂肪:6.3 克 碳水化合物:0 新鮮三文魚或三文魚生,大受歡迎;相反罐頭三文魚,忠實粉絲不多。其實,罐頭同樣提供三文魚營養價值最豐盛的奧米加3,所以罐頭魚並非營養欠佳的。當然,罐頭三文魚肉質與新鮮的不同,用以製作煎魚餅,或早餐奄列或者會更好。 3/ 罐頭沙甸魚 重點:已調味即開即食、痛風患者或需避開 每100克 熱量: 195 卡 蛋白質: 20 克 脂肪: 12 克 碳水化合物,1.7 克 大部份市場售賣的沙甸魚,全都是已經調味(例如茄汁味、檸檬味等),可以即開即食。另外,由於沙甸魚含魚骨,所以亦提供鈣質營養素。不過,沙甸魚屬於高嘌呤食物,每100克沙甸魚提供210毫克嘌呤;視乎病情,痛風患者或需要減少進食次數與及份量。 4/ 罐頭蜆肉 重點:肉質厚實容易添入各款菜式或湯類 每三安士 熱量: ~121 卡 蛋白質: 21 克 脂肪: 1.4 克 碳水化合物:5 克 罐頭蜆肉質感厚實,適合直接進食或加入各款菜式例如奄列、或炒小菜也適合;當然周打蜆湯Clam Chowder更大受歡迎。由於常見的一款罐頭蜆肉含有味精,所以我選擇了以下這款玻璃樽蜆肉作為例子。 5/ 豆豉鯪魚 重點:已經油炸高熱量、高鈉含量 每100克 熱量: 431 卡 蛋白質: 22.4克 脂肪: 37.5克 碳水化合物: 3.4克 鈉: 1,077 毫克 罐頭豆豉鯪魚香口,但因經油炸處理,熱量超過400卡,豆豉調味重,鈉含量也過千毫克,某些產品亦含味精(如下圖E621),所以不宜經常食用。



