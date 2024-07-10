健康飲食 │ 踏入30歲要認真照顧好自己健康！營養師建議實行3個飲食改變：嘗試吃以往不喜歡的食物，或者會愛上！

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踏入30歲這個里程碑，也是時候提醒自己，要開始認真照顧自己的健康。今個星期分享三項主要飲食改變去適應身體的改變，助你進入30歲仍然保持健康狀態。

第一項飲食改變：開始注意奧米加3

目的：應對荷爾蒙改變

體內的黃體酮荷爾蒙，踏入30歲時候開始慢慢減少；黃體素在體內有多種功效，其中包括應對外來壓力，負責減壓，減少感到緊張的情況。對於女生有計劃生BB的，黃體酮也負責維持子宮內壁健康，有助建立穩定環境讓將來的胎兒成長。若懷孕期間黃體酮荷爾蒙水平過低，或導致出血或流產等併發症。維持黃體酮水平的營養素，包括奧米加3脂肪。研究顯示，長期進食奧米加3含量高食物，不但有助維持黃體酮水平，亦有助改善情緒、減少炎症、以及改善腦部健康。所以，每天都進食奧米加3含量高的食物，例如魚類或海鮮、合桃、奇亞籽、亞麻籽等食物；對海鮮不感興趣人士，可考慮服用奧米加3補充劑。

第二項飲食改變：嘗試進食從前不喜歡的食物

目的：增加多元營養素攝取

年少時候，每個人都有不喜愛的食物；在我的客人中聽得最多不喜愛食物，包括糙米、十字花科蔬菜（例如西蘭花、菠菜等）、豆腐、乾豆類等，全部都屬於超級食物。事實上，這些食物都有一個共通點，就是全部都是無添加、符合EatClean理念的植物性食物。無數個大型科學研究都指出，每天飲食著重原形植物性食物，可增加攝取膳食纖維、維他命、礦物質、抗氧化物質、多酚等營養素，對於減低將來慢性疾病風險，包括癌症、心血管疾病、糖尿病、癡肥等有莫大作用。從前不喜歡的，建議以少量開始，把不喜愛的食物配合喜愛的食物，嘗試出新方法去進食。例如如果一向不喜歡進食西蘭花的，可以嘗試灑上喜愛的芝士一起烤焗。每個人口味會隨著年齡改變的，從前不喜愛的，或者用新的方法現在可再接受。

第三項飲食改變：開始計算鈣質進食量

目的：減少骨鈣流失

骨質的密度，是年少時後形成的；大約到25至30歲，所有骨骼建構已完成。到了30歲，我們就要開始保存現有的骨質密度，防止流失；當骨質流失開始，每天攝取足夠鈣質尤其重要。30歲女士每天所需1,000毫克鈣質，是有機會完全從飲食中攝取的。例如，每一杯牛奶，就大約提供270至300毫克鈣質；乳酪、芝士等乳製品，也能提供相約高含量鈣質。若不進食乳製品的話，可選擇含骨的沙甸魚、以及加鈣豆腐 ，或加鈣食品例如加鈣豆奶。其他食物都含有不同水平的鈣質，不過並沒有乳製品或加鈣飲品含鈣量達致250至300毫克那麼高。若每天不能夠進食3分以上提到的食品，或有需要以鈣片作補充。注意，由於身體每次只能最多攝取500毫克鈣質，建議購買鈣片時不需要以高含量作為目標，反而選擇每粒提供250至350毫克鈣質的補充劑（如以下例子），每天因應不同情況，補充服用更適合。若當天已進食足夠乳製品或加鈣飲品，不需要補充；若進食不足，就計算一下，隔開時段服用一至兩粒就可以。







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