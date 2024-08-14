吃紅蘿蔔有助改善夜間視力？可減近視？營養師拆解True or False！睇埋護眼食物推介

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每次奧運期間，都會收到不同讀者的營養問題。從前多是有關運動營養知識，不過今年似乎關於夜間眼睛健康。可能過去兩星期大家捱夜看電視或手機的關係，夜間視力似乎感覺吃力。其中一個議題頗有趣，所以利用今個星期專欄去討論。

True or False：吃紅蘿蔔有助改善視力？

相信大家從小都聽長輩說過，吃多些紅蘿蔔有助改善視力，尤其在漆黑環境中。究竟這個說法屬傳說，還是有科學根據？

翻查典故，發現於二次世界大戰時，英國空軍飛行人員，開始使用雷達瞄準擊落敵機。英軍為了保守這項科技秘密，就發出新聞稿公布空軍夜間視力與經常進食大量紅蘿蔔有關，宣傳紅蘿蔔為神奇護眼食品。

事實是，除非患有維他命A缺乏症，否則食更多的紅蘿蔔都不能夠將近視或遠視度數減低；不過紅蘿蔔當中的抗氧化物質，對鞏固眼部健康或夜間視力則有幫助。為人認識最多的紅蘿蔔抗氧化物質，就是β-胡蘿蔔以及葉黃素，對抗自由基氧化眼睛細胞有保護作用。身體攝取β-胡蘿蔔素後，會將其轉化為維他命A。我們在夜間仍然看到顏色，是因為眼睛細胞有是視紫質；要製作視紫質，眼睛細胞就需要維他命A，所以胡紅蘿蔔中的胡蘿蔔素，間接有助鞏固夜間視覺能力。此外，紅蘿蔔亦提供高含量葉黃素，有助防止黃斑病變。

有助改善夜間視力的3款營養素及食物名單

雖然沒有食物能將近視或遠視的度數減低，不過就有食物可改善夜間視力。

1. 葉黃素及玉米黃素

食物來源：深綠葉菜、綠豆

現代人眼睛健康較差，除了工作整天對著電腦之外，放工後晚間也滑手機，導致眼睛過度疲勞。再者，各款科技產品所發出的藍光，特別對眼睛細胞及視網膜有負面影響。每天進食足夠深綠葉菜（例如菠菜、羽衣甘藍、芥蘭、菜心等），有助增加攝取葉黃素玉米黃素，保護眼睛受到藍光的傷害。事實上，研究指出，從食物或營養補充劑攝取這兩款抗氧化物， 減少黃斑病變的風險。

2. DHA及EPA

食物來源：三文魚及其他海鮮

別以為奧米加3只對心血管健康有益處，其實對眼睛健康也重要。 事實上，我們的視網膜含大量DHA，負責維持眼睛功能；若嬰兒發育時期缺乏DHA，會損害視力。每星期進食至少兩份三文魚或魚類，有助鞏固夜間視力。素食者可選用植物來源DHA補充劑。

3. 維他命A

食物來源：雞蛋黃、乳製品

在香港比較罕見，但於發展中國家， 維他命A缺乏症是導致失明的主要因素。而事實上，缺乏維他命A也是導致夜盲症、眼乾等其他眼疾。眼睛細胞的感光導體，就是需要維他命A去維持的。維他命A主要在動物食物中找到，例如雞蛋黃、牛奶及乳製品、肝臟食物等。可是，這些食物都不常吃；即使進食，分量也不多，每次只是一杯牛奶或一隻雞蛋，所以也要靠植物來源去補充。

素食者可從植物來源攝取維他命A家族的營養素 - 維他命原A類胡蘿蔔素 Provitamin A carotenoids。屬於抗氧化物質的一種，維他命原A類胡蘿蔔素被吸收後，部分會轉化成維他命A。這類植物來源的維他命原A，可於橙色類食物，例如紅蘿蔔、甘薯、南瓜中找到。







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