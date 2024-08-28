乳酪好處：嫌原味乳酪太酸？最新研究：在乳酪中添加蜂蜜能改善益生菌吸收？

加入最愛專欄 收藏文章

乳酪的營養價值廣為人知，當中的益生菌、鈣質、蛋白質等都是大家希望攝取的營養。可是，無添加糖的原味乳酪味道偏酸，並非人人都喜歡，尤其是小朋友。若選擇甜味，又擔心添加糖對身體的健康產生負面的影響；若選擇無糖原味的，又會因覺得不太好吃，因此又不常進食。若你也有此煩惱，不妨看看最新的研究 —— 在乳酪添加蜂蜜，可能有益處。

地中海飲食：蜂蜜 + 希臘乳酪

其實，被吹捧為健康飲食法的地中海飲食中，於希臘乳酪添加蜂蜜是慣常做法。再者，有研究指出腸道內的酵素，有時會殺死乳酪中的益生菌。有見及此，美國研究人員就想找出，於無糖乳酪中自己添加蜂蜜，對活性益生菌到底有沒有影響？

兩項獨立的研究揭示了蜂蜜的功效

今年三月公布的第一項研究是屬於試管研究，研究人員分析四款不同蜂蜜對益生菌存活的影響。四款蜂蜜包括：

1. Clover honey 三葉草蜂蜜

2. Alfalfa honey苜蓿

3. Buckwheat honey蕎麥

4. Orange blossom honey 橙花蜂蜜

然後，研究人員透過添加唾液、胃酸、膽汁和酵素的來模擬試管測試人體消化對乳酪的影響。在結果指出，相對其他三款蜂蜜，添加Clover honey三葉草蜂蜜的乳酪，其益生菌存活率最高。

而剛剛在八月公布的第二項研究，同一組大學研究人員，延續第一項研究結果，希望找出添加蜂蜜於乳酪對人體有何影響。研究人員分析參加者的糞便樣本、排便習慣，以及情緒及腦部能力狀況。結果指出，添加了一湯匙蜂蜜的乳酪增加了雙歧桿菌含量，沒有被消化系統過程中破壞了數量。不過，其他研究指標，例如排便次數或精神健康，則不因為添加了蜂蜜而改善或變壞。

為何添加蜂蜜之後會增加益生菌含量？

研究人員估計，天然蜂蜜含抗氧化物質，改善消化系統環境。更重要的是，蜂蜜中之葡萄糖含量，提供益生菌能源去滋生。另外，益生菌通常也利用寡糖作為能量的，而這款蜂蜜之天然酵素含量較其他蜂蜜低，所以分解寡糖也較少，因而提供更多能量給益生菌去滋生。

食乳酪從此要添加蜂蜜？

第二項研究結果指出，相比不添加蜂蜜的乳酪，添加蜂蜜需可增加乳酪中的益生菌含量，但不足以令腸度健康更好。因此，我不認為添加蜂蜜，令乳酪營養價值更加超級；反而，我認為某些人（例如小朋友）因不喜歡原味乳酪而不進食的話，添加少許蜂蜜可令他們進食更多，攝取更多益生菌、鈣質、及蛋白質，或者是好事的。因為，相比購買已添加砂糖的乳酪，自己添加天然蜂蜜一來可控制份量，二來添加優質食材。

不過，對於糖尿病患者，就不建議進食乳酪再自己添加蜂蜜或任何糖。這個研究指出一湯匙蜂蜜就足夠支援每份乳酪（即¾杯）的益生菌存活情況。一湯匙蜂蜜，提供17克net carb，這個份量已經是約一包即食燕麥片、或一片麵包的含量。與其從不可提供飽肚感的蜂蜜攝取17克碳含量及空熱量，進食一碗燕麥或一片優質麵包可能更佳。







【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票