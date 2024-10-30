水果都有蛋白質？營養師推介：5款高蛋白質、高膳食纖維水果，附 High-Protein Smoothie食譜！

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色彩鮮艷的水果富含豐富的膳食纖維以外，還是多款必須維他命和礦物質的主要來源，當然亦不少了強力抗氧化物質。至於有助增肌減脂和平衡血糖的蛋白質，就很少人會以水果作為來源。不過，其實水果亦提供蛋白質，再配合其他食物，對整體健康包括免疫系統都有保護作用。今期，和大家分享五款高蛋白質的水果！

1/ 熱情果

蛋白質含量（每杯）： 5.2克

熱情果是眾多水果中，蛋白質含量最高的水果。由於需要標準份量去比較，所以本文會以每杯含量為單位，但以熱情果來說，我們就很少每次進食一杯。但每次進食兩至三個，已經可提供一定的蛋白質來源。除蛋白質外，不得不提到熱情果的極高膳食纖維含量！只是一小個熱情果，就已經提供接近兩克膳食纖維含量。由於高纖維和高蛋白質，所以熱情果屬於低升糖指數食物（升糖指數值~ 16），適合減脂人士及糖尿病患者。

2/ 番石榴

蛋白質含量（每杯）： 4.2克

番石榴有多款顏色，白肉番石榴蛋白質含量較高，而粉紅肉番石榴的膳食纖維以及抗氧化物質（例如類胡蘿蔔素及茄紅素）則較高。由於番石榴帶有輕微酸味，適合代替蘋果或雪梨用於製作smoothie或果醬。

3/ 大樹菠蘿

蛋白質含量（每杯）： 2.8克

西式素食餐廳流行的手撕豬菜式，就是用大樹菠蘿製作。雖然不及豆腐或其他豆類食物高，但每杯大樹菠蘿亦能提供2.8克蛋白質。大樹菠蘿的營養獨特之處，就是差不多每一項維他命及礦物質都能提供一定分量，且營養密度高。平時少購買新鮮大樹菠蘿的話，建議可先嘗試罐頭大樹菠蘿（如下圖例子），做法與烹調豬肉相若，以醬汁製作。

4/ 杏桃

蛋白質含量（每杯）： 2.2克

新鮮杏桃每杯提供2.2克蛋白質，現在可能並非新鮮季節，但仍有杏乾。5片杏乾可提供~1.3克蛋白質，適合混入果仁或種子製作高蛋白零食。

5/ 奇異果

蛋白質含量（每杯）： 2.1克

來到10月尾，很快就到紐西蘭奇異果當造季節。酸甜美味的奇異果除了提供豐富維他命C、鉀質、及纖維之外，亦提供蛋白質。綠色的奇異果，每杯提供2.1克蛋白質；而黃金奇異果則提供2.3克。無論作為小食直接進食，或用於smoothie都十分適合。有興趣的話，可嘗試以下我的這款高蛋白smoothie食譜。







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