壓力愈大愈想吃零食？零食減壓的秘訣：最新研究自製朱古力奶可減壓

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你有否察覺，當感覺壓力時，會對零食的渴求變得更多？選對了零食，有助於減壓；相反，選錯了食物，只會愈吃愈增壓力。

工作壓力會加重心血管疾病的惡化。事實上，早在2015年就有研究指出，高壓力工作人士的心血管疾病風險增加高達四成。研究人員估計，工作壓力會導致血管功能長期受損，進而引發永久性傷害。持續高水平的壓力荷爾蒙會使以下疾病惡化：

炎症

高血壓

心臟病

中風

肥膩零食：愈食愈有壓力（跟體重無關）

研究亦指出，一次壓力就會引起內皮功能的急性損傷。而有壓力時，很多人都會以不自覺地增加進食零食。去年11月，英國研究人員公布，當有壓力時候進食一餐高脂飲食（提供56.5克脂肪），減弱了修復內皮損傷的速度與及能力。雖然暫時不清楚為何進食脂肪會延遲精神壓力後血流介導擴張的恢復；不過研究人員估計，這個機制有可能是由於高脂食物導致血液中的三酸甘油酯以及C-反應蛋白水平提升所致。

自製無糖朱古力奶或改善壓力？

上個月公布的一項英國研究，是去年11月公布研究同一組人員進行的。承接上次的研究結果，我們了解到高脂飲食會令高工作壓力人士心血管疾病指數惡化。這次，研究人員招募了23名成人，年齡介乎18至45歲之間。參與者各自進食一餐脂肪含量較高的食物，然後被分配飲用一杯飲品。這些飲品分為兩組：

高水平的可可表兒茶素：12克天然可可粉溶於250毫升全脂牛奶中，提供150毫克表兒茶素

低水平表兒茶素：用加工可可粉製作，提供6毫克表兒茶素

90分鐘後，他們進行了8分鐘的高壓力任務。任務期間，研究人員通過測量肱動脈血流介導擴張，來評估血管功能，測試在血流量增加的情況下動脈可以擴張多少。除了在任務期間進行擴張測試外，任務後30分鐘和90分鐘也進行了相同的測試。此外，他們還收集了前額葉皮質氧合、前臂血流量、血壓、心血管活動、頸總動脈直徑和血流量以及情緒數據。

結果顯示，攝取高表兒茶素組別的30分鐘流量介導擴張測量值較低，而在90分鐘後顯著改善，表明這組參與者從壓力影響中恢復得更快。其他指數在兩組間則沒有顯著差異。

表兒茶素如何保護心血管？

表兒茶素是黃烷醇一種，屬於類黃酮，擁有抗氧化以及抗炎功效。研究人員估計，從可可提取的表兒茶素，或可增加血液中的一氧化氮水平的能力，從而縮短壓力後復原的時間，減少因壓力所導致的內皮損傷，改善血管功能。

四款食物含較高水平的表兒茶素

天然可可粉 綠茶含量較高，黑茶亦可提供 蘋果，特別是紅蘋果皮 黑梅、紅莓覆盆子、黑提子等

注意，此研究可得出，天然可可粉提供高含量表兒茶素水平，但加工可可粉則不可以。可參看以下關於香港常見三款可可粉的分別：







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