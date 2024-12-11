精煉糖的代替品！楓糖漿能改善腸道、減少內臟脂肪？最新研究揭示4大健康益處！如何辨真假？

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追求天然EatClean飲食的人士，通常對家中所選擇的油、鹽、糖都會格外謹慎。以糖為例，許多人家中都備有多款天然選擇。在我的著作及之前的專欄中，多次提及楓糖漿的好處。終於，有研究人員首次通過臨床測試，研究使用楓糖漿代替精煉糖對健康的影響。

十月公布的加拿大研究招募了42名體重過重的成人，其中包括輕度過重和嚴重癡肥者。他們分別進行了兩次為期八週的臨床研究，以探討楓糖漿對健康的影響。

第一組別人士，先進行八週以天然楓糖漿代替精煉砂糖的攝取，然後休息四星期，再進行八週以加工精製糖調味糖漿去代替精煉砂糖的攝取。

第二組別則是次序相反，即是先進行八週加工精製糖調味糖漿的攝取，休息四星期，然後再進行八週天然楓糖漿的攝取。

基本上，研究人員將楓糖漿組的健康指數，與加工精製糖調味糖漿去比較。而每天所進食的糖漿量約是兩湯匙。

基本上，研究人員將比較楓糖漿組和加工精製糖調味糖漿組的健康指數。參與者每天攝入的糖漿量約為兩湯匙。

用楓糖漿代替精煉糖的四個健康益處

1／血糖控制較理想：與食用精製糖調味糖漿的參與者相比，食用純楓糖漿的參與者對口服葡萄糖耐受性測試的反應有所改善，他們的身體在進食後更好地控制血糖水平

2／楓糖漿組稍為降低血壓：楓糖漿組的上壓降低了3點，而精製糖組的上壓略有升高。

3／減少內臟脂肪：楓糖漿組的內臟脂肪減少了，但精煉堂組則增加脂肪量。

4／改善腸道菌群：這個益處比較意外，因為通常不會預計添加糖會對腸道菌群有益處。此研究發現，楓糖漿的一組減少了有害菌種，而有益的益生菌菌種增加。

真「假」楓糖漿

真正的天然楓糖漿通常價格較高，因此較少餐廳會使用。然而，如果在家自行購買，便可以選擇質量更好的產品。在超市購買時，要特別留意假楓糖漿的出現。例如，大多數的班戟糖漿（如下圖）都是用精煉果糖糖漿製作的，而不是純楓糖漿。

食多些楓糖漿？

雖然研究結果令人鼓舞，但是研究規模較小，只涉及數十人，且研究持續時間較短，因此無法確定長期每天攝入兩湯匙楓糖漿對健康的影響。事實上，偶爾在食用窩夫班戟等甜品時使用兩湯匙楓糖漿是大多數人的適量份量。不過，我認為每天飲用含有兩湯匙楓糖漿的飲品可能有點過量；每天兩湯匙相當於6茶匙的添加糖，即使是天然的，也並非必要。

話雖如此，這項研究證實了使用楓糖漿比使用精煉砂糖和精製糖糖漿更為健康。因此，用天然楓糖漿代替加工精煉糖（或其他加工糖產品）是更好的選擇。最終，正如我在著作中提到的，油、鹽、糖不應被視為超級食物。為了達到理想的健康指數，減少整體糖的攝入量是更明智的做法。







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