節食不如Eat Clean：4大排毒秘訣，營養師教你用天然食物改善滯脹促進腸道蠕動

加入最愛專欄 收藏文章

假期期間，大食會和派對頻繁，之後大家自然會想清理腸胃。然而，少吃以平衡或多吃高纖食物等對策，往往適得其反。今天的專欄將分享4種急救方法，對抗四種常見的假期飲食情況。利用天然食物來提升肝臟的排毒功能和腸道功能，幫助排出假期暴食所積聚的廢物。

情況一：連續數天不夠蔬果

急救法：進食益生菌食物或飲品

如果進食不夠蔬果，當然需要補充纖維食物；但若連續數天都吃不夠蔬果，突然一天吃太多來「補充」，反而會讓情況惡化，加重便秘。在這種情況下，可以選擇含益生菌的食物作為早餐，例如無糖希臘乳酪，以暫時鞏固腸道健康，增加益生菌數量。如果可能的話，下午茶再食用另一份含益生菌的食物，例如飲用Kefir克菲爾乳酪飲品。待情況穩定後，再慢慢增加纖維及水分的攝取量，這對腸道健康會有更大的益處。對於不食用乳製品的人士，可以選擇益生菌補充劑或非乳製品發酵食品。

Readmore：發酵食物含益生菌！不吃乳酪？還有這4款非乳製品選擇！

情況二：連續數天進食過多甜品

急救法：進食含薑黃食物或飲品

過多攝取添加糖，不僅會導致血糖不穩，還會使肝臟產生更多脂肪，特別是三酸甘油酯。對血糖和膽固醇有益的超級食物，可以選擇高抗氧化和抗炎功效的薑黃粉。建議在炒菜時加入薑黃粉，或使用薑黃即沖劑製作薑黃飲品，在午餐前飲用，有助於平衡血糖並提高肝臟排毒功能。當然，此時最好避免進食含添加糖的食品和飲品，同時增加水溶性纖維的攝取量，例如燕麥等食物。

情況三：連續數天進食過多加工肉類及食品

急救法：以鉀制鈉

在聖誕期間，如果吃了太多聖誕火腿或其他加工食品，鈉的攝取量可能會超標，導致胃氣脹和高血壓等常見的不適。為了平衡高鈉攝取量並消除滯脹，應該補充鉀。高鉀食物包括奇異果和香蕉，這些水果適合在早餐時與乳酪一同食用。

情況四：連續數天暴食

急救法：進行EatClean別斷食

食多了，某些人可能會用「食少啲」或節食或斷食方法作為平衡 。暴食後又忽然降低食量，令腦部覺得正在捱餓，反而會令身體囤積更多脂肪，結果越減越肥。連續數天暴食後，需要讓身體作出調整，適應返回正常食量的情況。這個時期，更加需要Eat Clean，避開加工食物而進食天然蔬果、穀物、果仁或種子，以及其他超級食物，如常一天三餐，提供優質食物讓身體復原。

進食過多後，有些人可能會通過「食少啲」或節食來平衡。然而，暴食後突然降低食量會使大腦認為身體正在挨餓，反而促使身體儲存更多脂肪，結果愈減愈肥。連續數天暴食後，應讓身體逐漸調整，適應恢復正常的食量。在這段時間內，更加需要Eat Clean，避開加工食品，多吃天然的蔬果、穀物、堅果或種子，以及其他超級食物，每天三餐提供優質食物，幫助身體復原。







《說說心理話》身體唔舒服查唔到原因？周身痠痛疲累？可能係患有心身症！點解原生家庭會長時間影響一個人？點樣脫離循環？► 即睇