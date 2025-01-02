節日吃太多加工食品？嘗試以鉀制鈉！營養師分享8款低醣高鉀食物：穩定血壓、調節細胞水分

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上星期在本專欄分享了節日飲食急救法，其中一個在假日期間平衡過多攝取加工肉或加工食品的方法，就是以鉀制鈉。提到高鉀食物，大家可能立即會想到香蕉。有讀者留言問，如果是糖尿病患者或正在進行低醣飲食的人士，有甚麼其他高鉀食物可以代替香蕉？今個星期就和大家深入探討鉀的功效及其食物來源！

鉀有甚麼功效？

鉀是一種礦物質，也屬於電解質，有時在運動飲品中也能找到鉀的來源。礦物質像維他命一樣，被視為微量營養素，意思是每天所需的量通常以毫克計算。雖然每天攝取量少，但若缺乏，則會引致嚴重的健康後果。

鉀的主要功效包括調節細胞的水分水平，從而維持心臟、腎臟和肌肉等重要器官的正常運作。鉀亦有助於排出多餘的鈉，幫助放鬆血管，從而降低和穩定血壓。

每天的鉀質攝取量

以成人來說， 大多數國家建議的鉀質攝取量介乎2,600至3,400毫克之間。香港食安中心建議的攝取量為2,700至3,100毫克。根據10年前食安中心的一項研究，港人每天平均鉀質攝取量僅為1,900毫克，約六成港人的鉀攝取量低於中國營養學會建議的2克適宜攝入量。

八款低醣高鉀食物

由於我們的鉀攝取量偏低，即使沒有高血壓或水腫問題，也應盡量每天添加各種高鉀食物。最為人熟悉的高鉀食物是香蕉，一隻香蕉可提供422毫克鉀質。另一種高鉀食物是薯仔，每個薯仔可提供超過900毫克鉀。以下是八款較低醣的高鉀食物：

1. 番茄意粉醬：每杯提供811毫克

2. 罐頭白豆：半杯提供595毫克

3. 椰青水：一杯提供593毫克

4. 牛油果：半個提供507毫克

5. 枝豆：半杯提供450毫克

6. 紅菜頭：一杯提供毫克442毫克

7. 牛奶2%MF：一杯提供390毫克

8. 紅蘿蔔：一杯提供390毫克







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