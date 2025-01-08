純天然低熱量！營養師推薦椰青水4大好處，運動後的最佳低卡飲品

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上星期分享了八款低碳高鉀食物，其中一款是椰青水。回想起椰青水，我在十年前專欄分享過當年的新興食物，而椰青水就是其一。十年後的今天，這款飲品已大行其道，超市、便利店等隨處可見。今個星期就和大家分享椰青水的四個營養價值。

優點一：能補充水份的無糖飲品

飲清水當然是最好，但對於感覺清水味道寡人士，椰青水則是一個最佳選擇；有味道之餘，又沒有添加糖，因此熱量低。視乎品牌，每杯提供約45至60卡熱量，適合每天飲用。

優點二：高鉀有助降血壓

椰子水含有電解質鉀、鈉、鎂及鈣，有助維持體內的液體平衡，以當中鉀質含量最高。視乎品牌每杯提供約500毫克鉀質，屬於高鉀食物，同時有助降血壓。不過要注意，椰子的電解質含量，會因其成熟與否及品種而有差異。例如成熟的椰子電解質含量會較高，椰青則較少。注意，由於屬於高鉀食物，慢性腎衰竭患者或需要避開。

優點三：或有助預防腎結石

早於2013年，就有一項老鼠研究發現，椰青水可防止晶體黏附在腎臟和泌尿道，減少尿液中形成的晶體數量。而在2018年，則有一項小型人類研究，研究人員發現椰青水增加尿液排放鉀、氯化物和檸檬酸鹽，但同時並沒有晶石結合。這意味著椰青水可能有助於洗滌尿液排放系統，有助減低腎結石風險。注意，這些研究只是初步研究，並不能作為臨床確證；有興趣飲用椰青水為減腎結石風險的話，請先諮詢醫生意見。

優點四：作運動飲料（於輕強度運動）

由於含有多款電解質，椰青水可作為運動飲料；可是，由於鈉質較低，只能夠用於輕度及短期運動，例如60分鐘以下的輕強度運動項目。於耐力運動例如馬拉松等賽事，椰青水則不能夠補充適量糖分及鈉質，專業運動飲品在這種賽事中則較適合。







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