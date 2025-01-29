新年高澱粉高糖對策！早上vs晚上食較健康？配搭哪些食物幫助降低升糖指數？

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每年一度的農曆新年，除了與親友聚會，享受賀年糕點也是慶祝的重點之一。大家都清楚，大部分賀年糖果糕點都是高澱粉或高糖。當然，少量進食是最好的選擇，但如果選擇進食這些糕點，也有相應的對策。這個星期就分享四個降低升糖指數的對策，幫助穩定血糖，讓大家過年吃得放心。

對策一：同時進食高蛋白質

賀年糕點通常用粘米粉、澄粉、砂糖等食材製作，並不是全麥麵粉，所以全都屬於高升糖指數食物。高升糖指數的意思是，進食後會導致血糖飆升幅度大，且影響迅速；換句話說，高升糖指數食物會令血糖在短時間內飆升更高。

要降低一餐的升糖指數，可以同時進食可減慢澱粉質吸收速度的營養素；而其中最有效的營養素，相信大家也聽過我多次討論，就是蛋白質。蛋白質有助於澱粉質或碳水化合物在胃部停留更長時間，從而減慢它們進入小腸的速度，以及在小腸的消化和吸收速度。另外，蛋白質還能刺激胰島素分泌，有助控制因進食過多澱粉質而引起的高血糖情況。

配搭食物：進食賀年糕的同時，可考慮配搭一些賀年果仁、瓜子等。以下三款果仁的蛋白質含量屬最高：杏仁、花生或開心果。

對策二：同時進食膳食纖維

另一項可降低升糖指數的營養素就是膳食纖維。水溶性纖維尤其可以增加消化道中食物的黏度，從而減慢碳水化合物分解成葡萄糖的速度，因而減慢其吸收進入血管的速度。

配搭食物：可以考慮同時進食水果。水溶性纖維含量最高的水果包括橙、柑、無花果和芒果。大部分其他水果也含有一定量的水溶性纖維，如香蕉、蘋果以及各種莓類水果。

對策三：適合於正餐代替其他澱粉類食物

無論是年糕還是蘿蔔糕，添加了其他食材如蝦米或火腿，不論是自家製還是超市購買，這些多料的糕點都屬於高澱粉食物。最好的進食方法是將糕點作為正餐中的澱粉類食物。例如，早餐時食用年糕或蘿蔔糕，就減少麵包的攝取，再配合蛋白質或膳食纖維一起進食。下午或晚上進食時，最好在正餐中食用，代替白飯或麵條，利用同一餐的其他食物提供蛋白質或膳食纖維，有助於穩定血糖。

對策四：早上食好過晚上食

若沒有其他食物可配合，只有這些糕點的話，早上進食糕點比晚上好。進食高澱粉糕點後，血糖通常會立即飆升。早上進食的話，有較多機會通過運動或其他活動，幫助消耗剛吸收的糖分作為能量，有助於平穩血糖。晚上進食的話，由於活動量較少，身體會大量釋放胰島素來對抗高血糖；高水平的胰島素會助長脂肪囤積，同時增加胰島素阻抗的風險。







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