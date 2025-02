Beauty 識食Hea住瘦 - 曾欣欣



加入最愛專欄 收藏文章 進口牛奶含激素嗎?7大安全產地讓你安心選擇!營養師分享3個步驟,教你輕鬆辨識包裝選擇正確的牛奶 農曆新年後,大家開始注重飲食以控制體脂,而增加蛋白質攝取量是其中一項方法。其中最常見的高蛋白食物就是乳製品,如牛奶、芝士和乳酪等。這些食物除了可以作為早餐外,由於便利店也有售,亦常成為小食之選。選擇牛奶方面,10年來本專欄中已提過無數次,其中最重要的一環是選擇來自禁用激素的產地。翻查上一次提及產地來源,已是兩年前了;現在進口到香港的牛奶種類比疫情前更多,所以今個星期在此更新名單。 為何某些國家允許乳牛注射激素? 乳牛被注射rBST激素後,會增加胰島素樣生長因子-1 (IGF-1)的水平,而這些激素在牛奶中的水平也隨之增加。研究顯示,這款激素與某些癌症,例如乳癌及前列腺癌的風險相關。另外,乳牛被注射激素後,會令牛奶產量增加,從而增加乳腺炎的風險。乳牛場為避免牛隻出現乳腺炎,亦會注射抗生素以防發炎。 三個步驟避開飲用有激素或抗生素殘留的牛奶 第一步:留意產地 以下國家禁止乳牛場使用激素。一般情況下,無論是有機還是無機,牛隻都不會被注射激素。因此,來自這些產地的牛奶、乳酪、牛油、雪糕、忌廉、芝士、乳清蛋白粉等乳製品,都不會來自被注射激素的乳牛。 ● 澳洲 ● 紐西蘭 ● 日本 ● 歐盟及英國 ● 加拿大 ● 阿根廷 ● 以色列 第二步:選擇有機認證產品 另一個保證牛奶不來自激素乳牛的方法是選擇有機認證乳製品。例如在美國,雖然國家並沒有禁用激素,但有機認證的產品不允許任何化合物,包括激素或藥物。因此,來自美國產地的乳製品,如牛奶、芝士或雪糕,選擇「有機」會較好。 第三步:別被品牌名稱引導,要查閱產地確證 某些品牌的名稱能讓人一眼就辨識出產地,例如「北海道牛奶」大家自動會明白是來自日本。然而,某些品牌的名稱並不代表產地。例如,以下兩款牛奶產品,一款品牌名稱中有荷蘭字眼,另一款有日本字眼,但兩款牛奶實際上都來自東南亞國家。 當然,也有些荷蘭品牌的產品是真正來自荷蘭的,只要仔細查看就能發現。例如,子母品牌的另一款牛奶,就是來自荷蘭。





