香料瘦身法：薑黃粉促進新陳代謝、肉桂粉有減重效果！營養師推介3款健康香料

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提到香料，大家通常只想到烹調用途。事實上，香料除了用於烹調外，還可以直接用於甜品或飲品。香料的最大好處在於能替代鹽。降低鹽分攝取量，不僅能降低血壓，還有助於即時減少水腫。若家中飲食減少鹽用量，可用香料增添風味。今天介紹三款有研究數據支持的香料，能促進新陳代謝，有助夏季瘦身減脂！

#1 薑黃粉

我之所以將薑黃排在第一位，並非因為我有出品薑黃產品，而是因為薑黃確有最多的研究數據。2019年針對代謝症候群患者（通常患上三高人士）的系統性統合分析，探討了薑黃中的活性化合物薑黃素與減肥的關係。研究人員回顧了21項已發表的臨床研究，參與者每日補充不同含量的薑黃，測試時間介乎4至35週。結果顯示，每天補充薑黃的人，無論含量如何，其體重、BMI及腰圍均明顯下降，但臀部尺寸沒有改變。研究人員總括，薑黃有助促進新陳代謝，改善體重。

每日補充方法：

1. 在平時炒菜或燉煮時可添加薑黃粉，增進新陳代謝。

2. 以薑黃製作飲品，如薑黃茶或薑黃拿鐵等。

#2 肉桂粉

肉桂粉的活性化學物質叫肉桂醛。2020年的一項回顧研究查閱了關於肉桂粉的12項已發表臨床研究，結果指出50歲以下的肥胖人士在減重方面有顯著效果。這群人若連續12週每日補充2000毫克肉桂粉，其體重、腰圍和脂肪量均明顯降低。然而，50歲以上或BMI低於30的人群則未見顯著益處。

每日補充方法：

1. 可在早餐的燕麥／穀物中／咖啡中撒上肉桂粉。

2. 注意肉桂分為普通和優質兩種，因為普通肉桂含有較高影響肝功能的香豆素，建議選擇標示為Ceylon cinnamon的優質肉桂。普通肉桂粉每日上限為一茶匙，優質肉桂粉每日上限為2.5茶匙。有肝臟疾病的人士需避免攝入過多肉桂或肉桂補充劑。

#3 蒜粉

關於大蒜與體重的研究相對較少，不過也有正面結果。大多數研究認為，大蒜中的含硫化合物「大蒜素」可能具有對抗增肥的特性。2019年，有研究人員回顧了15項研究，結果顯示每天補充大蒜精華，可減少腰圍，但對整體體重和BMI的影響不大。另一項2022年的小型研究招募了16位肥胖女性進行臨床測試，服用大蒜精華素兩個月，結果顯示測試組的體重、腰圍、臀圍和BMI均有下降。雖然安慰組也有減重情況，但兩組的腸道菌群有別，因此研究人員指出減重效果不一定與大蒜有關，因為兩組均進行低熱量飲食。雖然蒜粉或蒜精華的減重效果不完全正面，但多進食蒜頭或蒜粉，對健康也無害。

每日補充方法：

1. 別把蒜頭只是用作落油調味或伴碟，要一併進食。

2. 烤焗薯類菜式時，可以蒜粉代替鹽。







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