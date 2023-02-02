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每當說起「泥煤」這件事，總是換來兩極評語。「醫院消毒藥水」、「正露丸」之類的奇怪味道，竟然迷暈了一眾粉絲。如此重口的奇異氣息，怎麼可能成為完美攻克熟男們味蕾的尤物，風行全世界的好口味呢？

其誕生最早的相關傳說，釀造蒸餾的工藝是在11世紀由愛爾蘭的僧侶帶到僅幾公里外的、位於蘇格蘭最西面的Islay（艾雷島）。這幫僧侶閑來無事，或者就想想甚麼方法去幫補「家計」，加上本身就是酒徒，做愛做的事應該是無分背景國藉的，對吧？自己想喝，就自己來弄咯。話說回來比較有憑據的說法是，13世紀一個叫Macbeatha的家族把釀造蒸餾的技術引入艾雷島，隨後在整個蘇格蘭逐漸得到宏揚。反正，艾雷島這座小孤島對蘇格蘭威士忌有著舉足輕重的地位就是了。

這座人煙稀少、野生動物比人多的小島，是蘇格蘭迎向大西洋海風的第一線，艾雷島在終年海風不斷吹拂之下，潮水氣息逐漸昇華成為甘甜的風味，風中夾帶著混合了甜味與鹽份的空氣，島上彌漫著一股海洋的風味、原生植物的香氣以及隱隱約約的泥煤氣味等，這些獨特的島嶼風格盡收在艾雷島威士忌瓶裏，這應該就是名副其實的喝酒喝風土吧！

煙熏、碘酒味及海洋特質，這些風格強烈的字眼代表著艾雷島的威士忌。泥煤被大量地使用作為製造蘇格蘭威士忌時烘烤已發芽大麥所需的燃料來源，麥芽在經過泥炭烘干後具有獨特的煙熏香氣，已經變成其重要的簽名式特色。艾雷島威士忌是當中的「重中之重」，這些在當地，那怕是鄰居張三李四家門口隨你大把大把地鏟走去用的泥煤，是塑造該產區威士忌強烈個性的重要幕後推手；由於艾雷島盛產泥煤，所以麥芽煙熏的程度大幅度加強，並明顯地超越其它威士忌產區。常常在品飲威士忌時會談論到「泥煤（peat）」味，或是形容「泥煤般的（peaty）」香氣等，這樣得天獨厚的重口味絶對能與古巴雪茄組成一對perfect couple！

今次來說一說筆者喜歡的一個品牌Ardbeg。對這個酒廠名字你不太陌生吧？當然它是一個歷史非常悠久的品牌，創立於1815年，說它是艾雷島之光也不為過，但更要的是這個品牌的酒著實「巴閉」，他們連續三年獲得威士忌聖經《Whisky Bible》全球年度威士忌這項至高殊榮。Ardbeg 10 Years Lid和Ardber Supenova是其中兩支年度威士忌，還有的就是要介紹的這支Ardbeg Uigeadail。它曾被那本「威士忌至高聖典」的作者Jim Murray以「前所未有的驚奇復雜感受」讚譽，又為品牌拿下「全球年度威士忌」殊榮。Ardbeg Uigeadail在滿分100分中獲得了97.5的高分，是當時Jim Murray給過的最高分數。它有著強勁尾韻的54.2%酒精濃度，其名字取自於一座含泥煤水源山丘湖。而Ardbeg每年都會藉年度盛事Ardbeg Day推出Special Label威士忌，去年推出風格搖滾的Ardbeg Ardcore，口味當然絕對Rock N Roll。想知2023年他們有甚麼新玩意？再多等幾個月待他們公佈吧！







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