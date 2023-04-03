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每年度的鐘錶展，都有種各大門派高手決戰光明頂的視感。鬥薄、鬥工藝、鬥物料、鬥創意等，可謂無所不用其極！要數最為人津津樂道的，當然就是大複雜功能腕錶的對碰。萬年曆、陀飛輪、三問報時錶是我們常說的三大複雜功能，亦是獨覧一身的「大錶」讓人驚艷之處。然而，別以為如此魅力超凡的腕錶會由一個超大團隊去打造，實際上卻是剛剛相反，因為每個細節都極其巧究，整個製錶工房裡實際能掌握如此技藝的大師工匠實在寥寥可數，所以可以想像如此用以「刷招牌」的精緻腕錶即使推出亦是極罕，又或閣下有能本事訂到，等個一年半載才能收貨亦是常事，亦有可能在錶展我們看到實物同時，其實轉眼已被人相中。好，來看看今年幾枚精選大錶吧。

Vacheron Constantin江詩丹頓Les Cabinotiers雙月超卓複雜功能腕錶





坐擁越百年製錶歷史的錶壇老大哥Vacheron Constantin江詩丹頓，其閣樓工匠系列的超級複雜腕錶一向是多年錶壇讓人青睞的作品。「閣樓工匠」的名字從來不是浪得虛名的，像今次他們帶來了揉合11項鐘錶複雜功能的雙月超卓複雜功能腕錶，包括三問報時、萬年曆，逆跳指針日期顯示、半瞬時跳轉星期顯示、瞬間月份和年份顯示、南北半球精密月相和月齡、(24小時)恆星時顯示、星空圖及陀飛輪，分別在錶盤的正背面顯示，這顆功能強大的2755 TMRCC QP機芯並沒有讓錶款造型過大，直徑46毫米，厚度17.1毫米，18K白金材質堪稱內外兼備。

CARTIER卡地亞ROTONDE DE CARTIER鏤空懷錶

說到CARTIER，難免會聯想到其「皇帝的珠寶商，珠寶商的皇帝」美譽，但如果你以為它們只造珠寶首飾，腕錶只是鬧著的話，閣下便大錯特錯了。回憶一下其神奇的懸浮錶，以至一直推陳出新的極美鏤空腕錶，其工坊的技藝實不在用懷疑。今年他們帶來的話題作不是單純一枚腕錶，卻是一枚極美的鏤空懷錶，這枚ROTONDE DE CARTIER鏤空懷錶具備三問、浮動式陀飛輪、萬年曆功能，腕錶的鏤空結構正好令其三大複雜功能的平衡之美展露無遺：萬年曆計時盤顯示日期、星期、月份與年份；浮動式陀飛輪與三問報時的音簧、音錘亦裝點錶盤空間。這枚強大的9506 MC型機芯厚度僅為6.77毫米，直徑35毫米，精緻典雅的外觀當然是向那個配戴懷錶的雋永年代致敬。卡地亞將這款優雅時計置於為它量身打造的白水晶、黑曜石和白K金框架，如此一來，它可懸掛在圓環上並化身小座鐘，又或作為懷錶配戴身上。售價雖仍待定，但全球發行僅5枚。

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300大師弦音系列腕錶

說到大錶，又怎麼少得了鐘錶界王者的Patek Philippe。工坊的創造力實在太驚人，隨便數像三問加陀飛輪加逆跳萬年曆的Ref. 5316，懂得打簧報本地時的三問世界時腕表Ref. 5531，不過沒法不提的自然是這枚令傳奇大錶Ref. 6002卸下天子之位的Grandmaster Chime Ref. 6300大師弦音系列腕錶，多達20項功能的超複雜腕錶，當中包括大小自鳴、三問報時及日期報時（擊打對應日期）、時間顯示功能（可展示當地具體時間）、第二時區的小時數、鬧鐘時間、萬年曆日期、月相、機芯動力儲能、報時顯示、報時開關及鬧鐘等等。可旋轉的雙面表殼（由安全且便於使用的品牌獨創專利旋轉裝置驅動）兩側搭載著腕帶，意味此款腕錶可雙面配戴。

Hublot Big Bang MP-13 Tourbillon Bi-Axis Bi-Retrograde Titanium

雙逆跳雙軸飛輪複雜功能腕錶

曾經有幸參觀過Hublot位於瑞士當地的廠房，非常敬佩品牌對於新物料研發的敢作敢為，但同樣不能忽視的是其工匠打造超複雜功能腕錶的大氣，像這枚MP系列的新品雖沒有集齊三大複雜功能，但貴為品牌表廠落成後的第13個MP系列，首次結合雙逆跳和雙軸陀飛輪，限量典藏50枚。全新腕表通體由鈦金屬打造，採用緞面潤飾工藝，並包含374個組件，配備黑色橡膠表帶。而這枚新品將更作為MP型號以獨立系列身份亮相的第一炮，實在可喜可賀。

當然，今年WW還有數之不盡的複雜腕錶精品，如Roger Dubuis Monovortex Split-Seconds Chronograph、Jaeger-LeCoultre 反轉陀飛輪及兩地時間複雜腕錶、錶壇神級人物Biver老爹與兒子推出的奇錶微型擺陀推動的三問陀飛輪腕表The Carillon Tourbillon Biver等等，但由於篇幅所限，就留待日後再跟大家分享吧。











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