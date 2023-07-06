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腕錶的設計日新月異，傳統上如大三針般清晰易明的讀時方式，圓圓方方的典型錶盤難免有時讓人感到乏味。慶幸錶壇太多創意爆棚的神經刀，不落俗套、突破框架的思維為我們帶來石破天驚、富未來感的亮眼腕錶，讓我們來看看幾枚令人驚艷的新品吧！

＃1 MB&F LMX Paris Edition

MB&F 創辦人Maximilian Büsser是行內的頂級創意尖子，而這個以瘋狂創意為號召的品牌原來轉眼已創立十年了，早前帶來的這枚LMX更是別具意義，全因“X”正是寓意品牌邁向十歲的里程碑。

作為系列十週年特別款，這枚LMX正是向當年首款LM1致敬，機芯結構在這十年間當然有了不少變革，正好透過這枚新作去演繹，系列特色的懸掛式擺輪依然健在，利用砝碼配重，看上去也更醒目實用。當然LM1很多一望而知的特色還是故意地保留，譬如雙盤雙時區佈局、LM Flying T傾斜面盤等等。承先當然還要啟後，這枚LM1採用三個發條盒，垂直的動力儲存顯示明顯地較前代優秀，帶來了長達7天的動力儲存。12點位置的垂直動力儲存以全新的方式顯示，改成數字1至7，與星期標示的雙重顯示，更為方便。

而這款LMX顧名思義為巴黎限量版，白金錶殼搭配電鍍紫色太陽放射紋錶盤，同時貴為訂製電結他品牌Wild Customs創辦人的巴黎MB&F LAB主理人Laurent Picciotto更跟我們分享：「其實很想為這款腕錶命名LMX Deep Purple呢！（Deep Purple是個成立於1968年，對當代Rock Music影響至深的英國搖滾天團）」，當然這枚腕錶驚人的不只是配色，連錶款概念都一樣地Rock & Roll。

＃2 Urwerk UR-100V Magic T

Urwerk一向是我行我素的冒險家品牌，其腕錶設計一直予人超越未來的超凡感覺。腕錶的外型設計特立獨行對品牌來說似乎就是家常便飯，但它們也絕不會放過在材質方面的不同嘗試。UR-100系列相信就是材質演繹方面的表表者，早前已推出多個不同版本，像碳纖維、黑鈦金屬等等。最新面世的UR-100V Magic T雖然同樣採用鈦金屬材質，但錶面的加工及修飾更為精妙簡潔，儘管是同一材質，但呈現的效果卻完全不同。

原來這款UR-100V Magic T鈦金屬表面利用噴砂打磨，讓色澤更為亮麗，在光線映照下，錶殼以至鏈帶的呈現質感都更具美感。錶盤保留了系列經典的漫遊衛星時間顯示，包含三個衛星小時轉頭，箭頭形分針沿著刻度滑行，到60分鐘位置後會繼續推進，9時位置的刻度則顯示20分鐘內地球赤道已自轉了555公里，3 時位置刻度的另一指針，則顯示地球繞太陽公轉的速度，在20分鐘內轉動了35,740公里；嗯，當然不一定每個人都對這堆數字的意義求知若渴，不過作為耍帥的道具，它應該能拿到一百分了。錶殼尺寸41毫米 x 49.7毫米，略大身形反而更為搶眼，搭載可靠的UR12.02自動機芯，48小時動力儲存相當實用。

＃3 GP Casquette 2.0 Saint Laurent 01

所謂的未來感，有時可以簡單地利用過去的經典變奏，再以誕生出充滿超前感的視覺震憾，像早前Saint Laurent的創意總監Anthony Vaccarello重新演繹GP芝柏錶標誌性的Casquette 2.0 (潮酷卡司)，限量100枚的這枚腕錶彌足珍貴。

在1976年問世，只要一看Casquette腕錶的外形，就知道它是對高級製錶保守規範發出一個深深的感歎號！GP芝柏錶為這款前衛的初代腕錶配備管狀LED顯示器及石英機芯，迎合70年代那個正值革命洪流的鐘錶新世代。如此跳脫常規的思維明顯地吸引了Saint Laurent Rive Droite，因而誕生了這枚酷黑的全新腕錶。Casquette腕錶採用黑色陶瓷及黑色PVD鍍層5級鈦金屬製成，讀時的方式也別開生面，如此外觀正如Saint Laurent一向的時尚型格。輕盈、合符人體工學的錶殼環繞手腕，為配戴者帶來無與倫比的舒適度，另搭有橡膠襯裏的陶瓷錶帶，在炎炎夏日戴在腕上也依然舒適爽快。







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