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天氣陰晴不定，酷暑尾巴還沒退去，有時就算想去酒吧喝一杯，內心也要經歷無數掙扎。最好足不出戶，甚至在夜涼的小陽台一隅，自調一杯特色雞尾酒，與至愛親人共享片刻舒坦開懷吧！

傳統經典雞尾酒的華麗變調，在家中都能成事。應該很多人會覺得在酒吧喝上一杯特色雞尾酒是一件賞心樂事，但即使無聊在家，要簡單調配一杯富傳統意味的雞尾酒，大概不需要動輒像個專業酒保般擁有十年磨一劍的超凡造詣，跟據大約的調配方式，再添加一些小心機，一杯唯你專屬的雞尾酒就能調出。

在曼哈頓喝杯普洱茶

關於曼哈頓雞尾酒的起源，大概沒有甚麼人有興趣一直聽那個從1870年代紐約市的曼哈頓酒吧興起的老故事，倒是一入口那陣五味紛陳的味覺記憶比甚麼都來得實在。兩份威士忌，一份意大利苦艾酒和少許苦精倒在冰上並劇烈攪拌，這個調配方式應該不少人都知道，傳統而言它的基酒以田納西州的美式威士忌為主，不過島嶼風味、回甘乾菓、奶油橡木桶氣息的蘇格蘭威士忌一樣可以是出色基酒，在蘇格蘭極北小島釀造的Highland Park是個不錯選擇，以其年輕活力的12年份酒為基調，再加入自己喜愛分量的普洱茶，耳目一新的曼哈頓即時送上。

不會過時的Old Fashioned

要數最經典的雞尾酒的話，Old Fashioned又怎可能榜上無名呢？調配方法簡單，只要用搗棒混合方糖和苦酒，加入威士忌作為基酒，之後用扭過的橘子皮或馬拉斯奇諾櫻桃點綴就是最古典風味的Old Fashioned。但你可曾想過以葡萄釀造的干邑白蘭地又能帶來另一番口味？何不以富乾菓、蜜餞、熱帶菓及香料氣息的軒尼詩VSOP作基酒，以一抹橙皮作杯邊輕擦以橙油，以百年傳承的干邑打造一杯口味獨特的傳統雞尾酒吧！

微風吹拂柚子賓治

要說雜果賓治的話，應該就跟一杯威士忌Highball般隨隨便便到處都有。簡單地用上適量的橙汁、菠蘿汁、紅石榴糖漿和七喜汽水調製，當然少不了用上白蘭地作為基酒，似乎這種雞尾酒就是為了為仲夏夜歡樂時光的派對而生。但不同的基酒還是能為你帶來不同的口味變奏，譬如選用Bacardi Carta Blanca白朗姆酒，富杏仁和奶油香氣的特性，配搭風情各異的水果，它都能變得風味獨到，甚至用像Bacardi 8 Year Old Reserva Ocho這種陳年朗姆酒作基酒，其本身富核果和香料的氣息能提昇其色澤與口味。

為紳士而設的冰茶

這是名副其實的Gentlemen Ice Tea，因為它是以Jack Daniel’s的Gentleman Jack為基酒。大家可能對Gentleman Jack比較陌生，其實你可以理解它為比Jack Daniel’s No.7 多一重糖楓木炭過濾，總共兩次，第一次是在蒸餾完成後，注入全新橡木桶前，而另一次則在橡木桶內熟成後再進行一次，這雙重柔化釀酒體更加醇厚、柔和，入口順滑細緻。用上這更為順滑Gentleman Jack，配上口味醇厚的泰式紅茶，加上風味獨特的青檸，註定這杯非一般的「冰茶」口感細滑，味道平衡悠長。







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