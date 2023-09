Travel & Dining 玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU



加入最愛專欄 收藏文章 Aperol Spritz、Lucano Americano!備好這些基酒,隨時調出意國風情的雞尾酒 意大利是一個豪遇熱情的國度,當地釀製的酒每每能表達出如斯獨特個性。但如果說最能代表當地風土的酒的話,苦味利口酒應該是位居前列的。 顧名思義,這是以意大利語「苦痛」命名的草本利口酒。先利用葡萄白蘭地、中性烈酒或是葡萄酒,混入特定的草藥、根、花和香料等材料;再放入橡木桶或酒瓶里陳釀至不同年份,最終製成酒精度在16%-40%不等的酒。回溯至19世紀,藥店裏開始出售Amaro,並被小販們標榜成了滋補養生佳品。和一般作為雞尾酒配料的苦精的不同之處,在於它相比來說更適合純飲,而不是單純用作調味。Amaro被歸為可純飲的苦酒,而不像苦精。 #1 Aperol Aperol 誕生於 1919 年意大利 Pauda,現在由Campari生產。Aperol 是一種以藥草風味為主的開胃酒,用了多種鮮菓及草本材料。說真的 Aperol 與集團旗下的Campari喝起來可能風格類似,但Aperol的酒精度卻只有 11%(Campari 的一半以下)、苦度也比較低,可以想像成較清爽的草本系利口酒。 特色雞尾酒:Aperol Spritz 調配材料: 60ml Prosecco 60ml Aperol 適量梳打水 調配方式: 以一個載滿冰的紅酒杯開始沖調 倒入不同材料 最後以橙皮飾杯 #2 Campari 創立於1860年,Campari以真正獨特的胭紅色激情而聞名。這款別樹一幟、活力十足的真正意大利苦味利口酒,使用了多種草藥和水果釀製,而混合梳打水的這款酒更是極具人氣。 特色雞尾酒:Negroni 調配材料: 30 ml Campari 30 ml 1757 Vermouth di Torino Rosso 30 ml Bulldog Gin 調配方式: 將所有材料與冰塊混合 攪拌及倒入事先雪凍的Rock杯 最後以橙皮飾杯 #3 Amaro Lucano Amaro Lucano 於1894年被創造,Vena家族以其神秘配方世代相傳,30種不同的草本植物混合而成其決定性的獨特完美風格。風味和諧、口感一致及結構平衡,完整的複雜香氣稱得上是別樹一幟。 特色雞尾酒:Lucano Americano 調配材料: 25 ml Amaro Lucano 25 ml Vermouth 梳打 冰塊 調配方式: 將所有材料與冰塊混合 最後以一片橙飾杯 #4 Gruppo Montenegro 創立於1885年,Gruppo Montenegro貴為意大利領先的烈酒及食物集團,擁有眾多「意大利製造」標緻性品牌,皆持續地追求卓越、尊重傳統,以至講究高質產量及可持續性。 揉合40種草本植物的Amaro Montenegro蘊含新鮮而複雜的好口味,展現出金桔、檸檬、檸檬草及鮮橙香氣,包含地中海草藥、煙盒及森林氣息,讓你在口中留下絲絲奶油質感。 特色雞尾酒:Monte & Tonic 調配材料: 50 ml Amaro Montenegro 150 ml Tonic Water 冰與橙皮 調配方式: 將所有材料與冰塊混合攪拌 最後以橙皮飾杯



