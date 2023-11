Travel & Dining 玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU



加入最愛專欄 收藏文章 派對最佳伙伴!從豐富的花果香到礦石風味,5款清新而不膩的德國雷司令 適合各種節慶喜氣十足的德國美酒,Riesling(雷司令)著實不可不提。它堪稱是德國葡萄酒最具代表性的葡萄,由不甜的酒款到果香豐盈的甜美酒款都有。起源於萊茵河地區的白葡萄品種,具有個性化的香氣和高酸度,用於釀造乾型、半甜型、甜型和氣泡白葡萄酒。近年受惠全球暖化,葡萄酒的質素也不斷提升。 它在春季發芽比較遲,抵御霜凍的能力比較高,因此適合在一些較涼的產區種植,如舊世界傳統產區,德國的Mosel就是非常受歡迎的Riesling產區之一。Riesling同時是晚熟的品種,這種葡萄一般生長期較長,亦因此有更多時間發展糖份和其他風味。涼快的氣候則助其保持酸度,所以一般Riesling酸度較高之餘,也會有更豐富和複雜果香,其典型的熱帶果香氣與口感,與蜂蜜、柑橘花、汽油等都是其專屬的關鍵詞。 1/ 帶亮麗酸度、和諧的果香:Louis Guntrum Oppenheimer Sacktrager Trocken Riesling 2015 Louis Guntrum Oppenheimer Sacktrager Trocken Riesling 2015成立於1648年,Louis Guntrum現由第十一代莊主Louis Konstantin Guntrum主理。位於Nierstein及Oppenheim兩個小村莊之間,共擁有60公頃葡萄園。包括一些優秀的細少單一葡萄園,釀造不甜至甜的Riesling葡萄酒。 金黃色酒體,帶豐富花香、蜜糖、陣陣成熟橘子及礦石風味。入口不甜,帶亮麗酸度,和諧的果香。收結清爽悠長,帶清新果香。 2/ 入口豐厚,酸度平衡細緻:Schloss Johannisberg Riesling Kabinett Rotlack 2017 Johannisberg在Rheingau平原上屹立。葡萄園種植在石英岩山坡上,其土壤,地質、地理位置及氣候配合Schloss Johannisberg悠久的葡萄種植傳統,釀造出展現當地風土的優秀葡萄酒。 酒香豐盈,豐香的花香、白桃及橘子,帶陣陣蜂蜜,李子及礦石風味。入口豐厚易飲,收結頗長,酸度平衡細緻。 3/ 芳香而複雜的果香,清新帶甜美:Wittmann Goldkapsel Riesling Auslese GG 2017 自1663年以來,Wittmann及他們的祖先一直在Westhofen種植葡萄及釀酒。在葡萄園中以最細致的工藝悉心照料,以種出最優質的葡萄為目標。只有這些葡萄才能以Westhofen葡萄園的名字推出市場。 純淨的酒香,帶芳香而複雜的果香,如香橙、金蘋果、茉莉茶、蜜餞生姜及陣陣蜂蜜、礦石風味。入口充滿蜂蜜、點點貴腐香,及點點氣油味。味道豐厚,具優秀的酸度,帶豐富的果香。收結悠長,具清新酸度及帶甜美。 4/ 豐富礦石風味,不甜而清純:Reinhold Haart Piesport Riesling Dry 2016 Haart家族在Piesport葡萄園種植釀酒的歷是可追溯至1337 年,是那裹最古老及重要的釀酒家族之一。今天他們仍以釀造高品質的葡萄酒為目標,是區內最優秀的酒莊之一。 在杯中透氣後變得開放,帶橘子、李子果香,然後透出黃果及蜂蜜香。入口帶豐富礦石風味,不甜而清純,果香主導。 5/ 清爽的青檸及花香:Dr. Wehrheim Buntstuck Riesling 2018 Dr. Wehrheim經過四代傳承仍是最成功的酒莊之一。Karl- Heinz Wehrheim自1992年帶領酒莊至今,一直受整個家族支持。酒莊是VDP成員,認證了Karl-Heinz的釀酒造詣及其優秀葡萄酒。 明亮的金黃色酒體,帶清爽的青檸及花香。入口豐盈,帶豐厚的橙香、陣陣香料及葉岩礦石風味。收結良好,不甜,帶細致橘子果香。需要時間慢慢陳釀,不必急於開瓶享用。



