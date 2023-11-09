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無論是周末又或是平日工作的忙碌過後，總會希望能享受一刻閒適的好生活節奏。試想像下午與老友坐上如夢幻列車般的特式卡座閒聊，到晚上又可以細味來自世界不同各地的美酒佳餚，這樣的人生有多愜意。不妨考慮來到香格里拉酒店，體驗這非凡的味蕾饗宴吧！

夢幻列車中的美饌之旅

或者每個人心裡面都住了個小王子、小公主，不時會期望偶然的聚餐能帶著不一樣的儀式感。港島香格里拉看來深諳此道，今次薈萃華麗夢幻餐飲禮遇，讓美食愛好者尋覓屬於自己的愉悅時刻。以香格里拉集團「從心尋覓香格里拉」全球品牌活動為創作靈感，港島香格里拉邀請所有饕客登上全新打造的「香格里拉夢幻號」，置身於夢幻列車內享受一系列沉浸式餐饗美食體驗，華美絢麗的列車裝置已於港島香格里拉大堂酒廊正式啟航。

而配合全新夢幻列車主題，酒店行政總廚 Uwe Opocensky 與行政糕餅總廚 Julien Gourmelon 更為客人匠心設計「香格里拉夢幻號」下午茶，於下午茶層架裝飾上增添更多引人注目的夢幻元素，更顯份外細緻優雅。精選鹹甜美點包括以越南單一產地70%濃度朱古力慕絲、焦糖果凍及榛子海綿蛋糕入饌的蜂鳥朱古力等等，賓客另可相約摯愛登上夢幻列車，一起品嚐全新精選菜單，包括三道菜午餐套餐及四道菜晚市套餐。精選美饌包括清新開胃的油甘魚尼斯沙律配檸檬醬、帝王蟹配自製闊條麵及新鮮香草、時令水果及莓果撻配雲呢拿醬及意大利芝士蛋糕千層酥等。

年度美酒盛會

除此之外，讓酒伶滿心期待的第四屆「香格里拉美酒節」終於再度歸來，香格里拉集團將在2023年11月20至29日期間於旗下港島香格里拉、九龍香格里拉及香港嘉里酒店舉辦一連二十場引人入勝的非凡品酒體驗，為愛酒之士締造耀動醉人的感官體驗。

在美酒慶典期間，酒迷們與一眾美酒鑑賞家們可參與二十個以各式頂級美酒品牌掛帥的特色品酒活動，從米芝蓮星級法式餐廳珀翠餐廳的珍稀名酒晚宴，到港島香格里拉舉辦的一連兩天慈善美酒音樂嘉年華，一起舉杯盡興。賓客更可於三間酒店旗各有特色的餐廳體驗各式各樣的美酒配對盛會，包括龍蝦吧餐廳、灘萬日本料理，以及在粵菜餐廳夏宮、香宮及紅糖一嚐中西合壁的佳餚美酒晚宴。

想知有甚麼主題的美酒Pairing嗎？有興趣的朋友，可以留意網上商店香格里拉精品店的相關門票發售詳情請按此處。











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