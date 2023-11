Travel & Dining 玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU



加入最愛專欄 收藏文章 別具意國特色白蘭地:Grappa!5款用果渣白蘭地在家輕鬆調配的雞尾酒推介 對於資歷深厚的酒伶而言,當然知道除了法國干邑為世人所青睞之外,很多歐洲國家其實都有以自己的方式去釀造同樣以葡萄為原材料的蒸餾烈酒,這些因產地有所不同而被命名為白蘭地的烈酒,因應不同的客戶群及目的而又有著有趣變化。像來自意大利的果渣白蘭地(Grappa),你可曾品嚐過嗎? 顧名思義,其製造是採用果渣蒸餾,即是製酒過程中壓出的葡萄渣(包括葡萄皮、果梗與種籽)。原先作如是辦,是要避免材料浪費,但這樣地誤打誤撞,後來卻成就了一款特色酒類。渣釀白蘭地的風味類似葡萄酒,皆與所用的葡萄品種及品質有關。不過,許多釀酒廠會將水果糖漿加入其中,使混合後的味道變甜、變柔軟。來簡單介紹一些品牌和在家中亦能簡單沖調的雞尾酒吧。 Sapra Di Poli Grappa "Sarpa"的威尼斯語指「葡萄渣」,正是這種酒的原材料。誕生於1983年,Sarpa代表著搭建過去與未來的一道橋:完美揉合傳統口味與現代生產智慧。Sarpa是當代的Grappa:真實、直接,一言蔽之「經典」。 特色雞尾酒:Sarparita 調配材料: 50 ml Sarpa Poli - Grappa 20 ml 鮮檸汁 20 ml Triple Sec 2 barspoon 液態糖 2 barspoon UvaViva Poli grape brandy 橙皮 調配方式: 將所有材料與冰塊混合 攪拌及倒入事先雪凍的酒杯 最後以橙皮飾杯

Nardini Grappa 創立於1779年,Grappa Nardini不單是意大利標誌性的Grappa,更風靡全球。作為品味與香料的同義詞,以三種不同技法專業蒸餾多種葡萄渣。現在它換上新樽,蜿蜒曲線配上青銅細節,用以記念Nardini家族二百年的匠心獨具。透明水晶顏色,獨特花香與果味調子讓你細嚐。 特色雞尾酒:Negrini 調配材料: 20 ml Grappa Bianca Nardini 40 ml Bitter Chinato Nardini 40 ml Red Vermouth 調配方式: 將所有材料加入杯並倒滿冰 以橙皮飾杯 特色雞尾酒:VE.N.TO 調配材料: 45 ml Grappa Bianca Nardini 22.5 ml新鮮檸檬汁 15 ml 混合蜜糖(以Chamomile加水代替) 15 ml Chamomile Cordial 10 ml蛋白 調配方式: 將所有材料加Shaker 倒入冰並搖勻 倒入小Tumbler杯加冰 特色雞尾酒:Garda Collins 調配材料: 22.5 ml Grappa Bianca Nardini 22.5 ml Acqua Di Cedro Nardini 30 ml 檸檬汁 15 ml 糖醬 調配方式: 將所有材料與冰塊混合 倒入Soda水 攪勻並以檸檬皮飾杯 GRAPPA SMOKED 一款以精選Friulian紅葡萄製成的尊貴混釀,陳年於Tosolini家族其傳統酒窖內的橡木桶中。這些橡木桶皆曾以肯德基州煙葉烤桶處理,造就這款深刻集中、滿滿意大利風情的烈酒。其煙勳口味亦不過於酒味濃郁,和諧辛辣調子,輕微煙勳餘韻,讓人聯想起陳年單麥威士忌。 特色雞尾酒:The Original Vecchio Stile 調配材料: 50 ml smoked tosolini 10 ml gran classico bitter 4 dashes angostura 調配方式: 將所有材料攪勻加冰 加入old-fashioned酒杯 以橙皮飾杯



etnet全新YouTube頻道「健康好人生」,助你實現健康好人生!► 立即訂閱

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

大國博弈

More

Share













Copy Info

別具意國特色白蘭地:Grappa!5款用果渣白蘭地在家輕鬆調配的雞尾酒推介 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel/henrysiuwhisky/44520

Close