Travel & Dining 玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU



加入最愛專欄 收藏文章 專訪葡萄酒平台Crurated創辦人:結合虛擬世界,打造獨特的品酒體驗,建立令人稱羡的藏酒系列! 說到珍貴葡萄酒的「尋寶」,相信對不少人來說都是苦樂參半的事情。即使箇中老手,要在這個充滿惡意的網絡世界避過買到劣貨還真不容易。正正是這樣一次又一次的失望帳然,促使Cruated的始創人 Alfonso de Gaetano把心一橫,並為我們帶來一勞永逸的珍稀葡萄酒網購體驗服務。 NFT 並非僅是個熱搜詞 Cruated的始創人 Alfonso de Gaetano在跟我抱怨自己在這個葡萄酒「尋寶」過程中,交的「學費」著實不少,「無論從任何途徑,哪怕是聲明顯赫的拍賣行或採購商,當你決心清空願望清單後,收到那些價值不斐的酒時,你總有機會發現收到狀態不佳或者疑似造假的酒。」雖不致於幸災樂禍,但我們實在有點感激Alfonso這樣曾經的不愉快經歷,因為這正是推動他創立Cruated的初衷。 「Crurated 是世上首個運用區塊鏈認證技術的葡萄酒銷售平台。這項技術可證明平台的每一瓶酒,均由生產商直接送到布根地的酒窖,然後再運抵會員手上。此舉不但提升酒的價值,也令會員安心無憂。Crurated 平台上的每瓶葡萄酒,均附有一枚非同質化代幣(NFT)證明其產地。此代幣永久記錄於其底層區塊鏈上,其來源可被追溯。這意味著每一瓶酒的產地來源均真確無誤,大大減低買家在購買過程中常要承受的風險。」Alfonso笑容滿滿地跟我們分享。 再次聚焦在鎂光燈之下,區塊鏈和NFT在近年這個風雨交加的數碼世界裏彷佛是個被過度使用的熱搜詞,但這樣看來Alfonso稱得上是撥開雲霧,勇敢地充份利用這項無可比擬的先進科技。 與別不同的服務安排 當然任你說得天花亂墜,總是說易行難的。然而,Alfonso透過與行業中最頂尖的釀酒廠合作,為我們展現他說到做到的氣魄。 「無論你是想建立一個令人稱羡的藏酒系列,又或單純地僅是為培養對葡萄酒的熱情、品味與提昇經驗,我們都有又不同的會員制提供,務求適合你的需要。我們的會員不單能夠直接從原頭買到手頭好,更能夠有機會與業內的酒界巨匠面談聊天。在這裏,我們相信無論是新手或是老行尊,任何程度的收藏家都有接觸到絕佳產品的權利。」 即便如此,我們還得問一個問題——有甚麼條件讓 Crurated 有別於巿場既有的服務並獨當一面呢?它們突顯了三個服務重點,包括流通自由化、完美的存儲方案和完善的藏酒進出紀錄。全仗Alfonso本人於IT行業深厚的個人資歷(曾任職於Google逾十年),他為我們展示其企業藍圖以至服務細節。 「首先是流通自由化——即使是年輕世代的新收藏家,都可以透過我們直接從生產者買到第一手的珍稀葡萄酒。其次,提供完美的存儲方案。我們的倉庫提供恆溫與濕度管理,讓酒瓶避免直接被日光照射,確保其最佳狀態。最後,完善的藏酒進出紀錄。買家只需用手機輕掃酒瓶上的 Crurated 標籤,即可得知藏於背後的故事,包括:釀製年份的獨有特色、葡萄園的位置;以及葡萄的品種。若該葡萄酒曾經易手,全部有跡可尋。」 (Side Box)獨家拍賣實例 每年度Crurated都會有很多的策略合作伙伴,並帶來多項獨家協議,譬如6 月份時,會員可參與實時競投 Domaine Arnoux-Lachaux 出品的極品佳釀,早前其釀酒師 Charles Lachaux更親臨香港與酒迷分享。一套的 6 支葡萄酒,包括: • Bourgogne Pinot Fin 2020 • Nuits-St-Georges 2020 • Nuits-St-Georges "Les Poisets" 2020 • Nuits-St-Georges 1er Cru "Clos Des Corvées Pagets" 2020 • Vosne-Romanée 1er Cru "Les Chaumes" 2020 • Vosne-Romanée 1er Cru "Les Grands Suchots" 2020



