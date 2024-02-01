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屬於大叔們的集體回憶，特別在廣東省，干邑以往給人的感覺都特別老派，可能以前主打的廣告實在太多，印象中就是叔父輩喜慶場合愛喝的東西，當然它們跟中菜配搭著實是何等匹配。然而年月過去，這些動輒過百年歷史的干邑品牌已經變得形象多變，甚至找到不同的藝術單位合作，利用這些流量密碼，喝干邑馬上變得有型，且看這些龍年特別版的干邑就能知道了。

Martell Cordon Bleu Cognac（CNY）2024 Limited Edition

為了慶祝2024年的龍年，馬爹利與法國設計師Vincent Darré合作，他將洋溢詩意的視覺想像力，帶到馬爹利藍帶干邑的代表圖案上，重新詮釋了歷史悠久的馬爹利燕子標誌，創造出一個當代和平寓言。在為最著名的豪華品牌工作了 20 年後，Vincent Darré 正在運用自己作為設計師和室內裝飾師的才能，體現法國裝飾藝術的永恆奢華。 經常透過水彩插圖表達他的藝術視野。 Vincent Darré 以喚起和平鴿的風格重新繪製了馬爹利雨燕，從而創造了一個寓言，其中馬爹利雨燕是普遍溫暖和慷慨的承載者，與馬爹利藍帶的聲譽直接相關。設計中的藍色絲帶將雨燕聯繫在一起，就像馬爹利藍帶以其慷慨的品味將人們聯繫在一起一樣。

Martell Noblige Cognac（Limited Edition 2024）

同樣由Vincent Darré設計，背後的創造理念是當他參觀馬爹利酒莊作為這個項目的靈感來源時，忽然感覺自己像是一個探險家，發現了一片未知的土地。他形容這次旅行是穿越時間，這不僅得益於他在檔案中找到的插圖和敘述，還得益於這個地方本身，它具有奇異而美妙的煉金術。

深金銅色酒體，充滿活力、豐富的蘋果和蜜餞李子的果香，與摩卡咖啡、烤杏仁和岩蔻草的烘烤香調相互融合。口感圓潤、柔和，令人印象深刻的悠長餘韻，富水果與香料風味。

查詢：Martell

Hennessy XO The Dragon Limited Edition（CNY 2024）

搶眼的金色瓶身，內部印有一群龍在金色波浪中翩翩起舞，為這支特別版軒尼詩X.O帶來了不凡的觸感，品牌於此金龍迎春之時，攜手新鋭藝術家楊泳梁勾劃澎湃力量，續寫騰飛傳奇。

自 1870 年以來，軒尼詩 XO 已是一款非凡的干邑白蘭地，以其濃鬱醇厚的風味聞名。這款 2024 年農曆新年豪華版是對 250 多年來使軒尼詩 (Hennessy) 成為最好干邑白蘭地代名詞的傳統致敬。每杯都封裝了 100 種生命之水的珍罕酒液，在橡木桶中精心陳釀至完全成熟。香氣複雜、豐富、辛辣，深琥珀色酒體蘊含強勁而柔軟的質感前奏，每喝一口，黑朱古力、肉桂和深沉的橡木味都會滿足味蕾，餘韻悠長、細膩甜美。

Hennessy VSOP 2024 Dragon Cognac

同樣由藝術家楊泳樑匠心設計，將軒尼詩 VSOP 干邑白蘭地 2024 年農曆新年特別版變成為一件具有收藏價值的藝術品，也是對農曆新年慶祝活動的豐富致敬。

微妙的香草和香料氣息，與一絲橡木味相得益彰，口感如絲細滑、濃鬱而層次多變。餘韻悠長而令人愜意，帶有淡淡的肉桂味，令人產生一試難忘，與賀年的盆菜、富香料味的中式鹵水食物都是不可多得的絕配。

查詢：Hennessy







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