加入最愛專欄 收藏文章 精選紅色限定單品!從腕錶、鋼筆到皮具配飾,讓新年「紅」運當頭! 農曆新年將至,你為送兔迎龍做好準備了嗎?相信訂盤菜、買年糕等雜務你已悉心安排,但讓自己由頭順到尾的全身配置,你又是否已經都添置好呢?在此,為你精心㨂選一系列的皮具配飾與腕錶,務求讓你以紅光滿面的最佳狀態迎接新一年。 Montblanc Meisterstück Red Hour Doué Classique 特別版鋼筆/鋼珠筆 可能你會問到底有多久沒有正正經經地拿起一支筆去寫字,但說到Montblanc的話,它們家的鋼筆在很多人的心目中是真正的永恆經典。這款特別版鋼筆/鋼珠筆款巧妙地融合了中國吉祥元素,讓一支筆可以永續流存。書寫工具的鍍金筆蓋上鐫刻了中國結:這是象徵祝福的精緻手工藝品,起源於戰國時期的民間藝術,至今仍用於節慶裝飾。筆蓋上還鐫刻了錦鯉圖案:錦鯉同樣是中國文化中廣為人知且流傳至今的古老吉祥物。筆蓋頂部除了Montblanc標誌外,還飾有一顆 1.5毫米的紅寶石:紅色象徵著吉祥如意,一直以來都是農曆新年節慶的主要色彩。這種象徵吉祥的色彩一直延伸至書寫工具的筆身。筆身塗覆了半透明紅色亮漆,並鐫刻了六角形圖案。Au750 純金筆尖壓印了鍍銠祥雲,是滿載吉祥如意的中國文化符號。在古代中國,人們將這種雲紋繪畫在衣服和玉佩上,贈予親友,期盼每天為他們帶來好運。 Montblanc Meisterstück 酒紅色 Sfumato Capsule 系列皮具 Montblanc今年大玩吉祥喜慶的紅色,並延續到品牌各種精選皮件之上。全新Montblanc Meisterstück Capsule 皮件系列以柔軟亮麗的皮革製作,其設計元素的靈感源自書寫藝術,更推出了溫暖的酒紅色款,飾以手工塗抹的暈染效果,從深色漸變到淺色,宛如在紙張上逐漸暈開的墨水。Meisterstück 公文包是兼具典雅外觀與實用功能的旅行良伴,而 Meisterstück 信差包則重新演繹了經典設計,展現時尚風格。其他來自 Meisterstück 酒紅色暈染 Capsule 系列的送禮佳品還包括適合短途旅行的Montblanc 149 收納包,以及 Meisterstück 皮夾(6卡式)與 Meisterstück 卡夾(6卡式)。 Harry Winston 龍年特別限定款腕錶 歡慶農曆龍年、迎春接福的最佳方法,除了穿得一身紅之外,應該如腕間細節也不容錯過。品牌推出這款龍年特別限定款腕錶,以珍珠點綴位於錶盤12點位置的錶冠,奢華玫瑰金錶殼,迎接 2024 農曆新年。錶殼鑲嵌海瑞溫斯頓鑽石,熠熠生輝,錶盤飾上尊貴紅色的龍栩栩如生,彷彿懸浮於夢幻般的白色珍珠貝母雲朵之中。 這款華麗且極具象徵意義的腕錶限量發行八枚,代表好運及幸福馬上就會來臨。 圓形錶殼以暖色調 18K 玫瑰金打造,直徑 36 毫米,高度僅有 9.15 毫米, 非常適合女性纖細的手腕。錶殼特點在於錶冠位於錶盤上12時分處,鑲嵌了一顆璀璨迷人的白色珍珠。錶盤以玫瑰金錶殼的傾斜輪廓,嵌著 118 顆明亮式切工鑽石,朝著皇冠向上華麗延伸至錶盤12點中位置,將優雅的鑲鑽拱門環繞冠冕。



