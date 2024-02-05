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農曆新年將至，你為送兔迎龍做好準備了嗎？相信訂盤菜、買年糕等雜務你已悉心安排，但讓自己由頭順到尾的全身配置，你又是否已經都添置好呢？在此，為你精心㨂選一系列的皮具配飾與腕錶，務求讓你以紅光滿面的最佳狀態迎接新一年。

Montblanc Meisterstück Red Hour Doué Classique 特別版鋼筆／鋼珠筆

可能你會問到底有多久沒有正正經經地拿起一支筆去寫字，但說到Montblanc的話，它們家的鋼筆在很多人的心目中是真正的永恆經典。這款特別版鋼筆／鋼珠筆款巧妙地融合了中國吉祥元素，讓一支筆可以永續流存。書寫工具的鍍金筆蓋上鐫刻了中國結：這是象徵祝福的精緻手工藝品，起源於戰國時期的民間藝術，至今仍用於節慶裝飾。筆蓋上還鐫刻了錦鯉圖案：錦鯉同樣是中國文化中廣為人知且流傳至今的古老吉祥物。筆蓋頂部除了Montblanc標誌外，還飾有一顆 1.5毫米的紅寶石：紅色象徵著吉祥如意，一直以來都是農曆新年節慶的主要色彩。這種象徵吉祥的色彩一直延伸至書寫工具的筆身。筆身塗覆了半透明紅色亮漆，並鐫刻了六角形圖案。Au750 純金筆尖壓印了鍍銠祥雲，是滿載吉祥如意的中國文化符號。在古代中國，人們將這種雲紋繪畫在衣服和玉佩上，贈予親友，期盼每天為他們帶來好運。

Montblanc Meisterstück 酒紅色 Sfumato Capsule 系列皮具

Montblanc今年大玩吉祥喜慶的紅色，並延續到品牌各種精選皮件之上。全新Montblanc Meisterstück Capsule 皮件系列以柔軟亮麗的皮革製作，其設計元素的靈感源自書寫藝術，更推出了溫暖的酒紅色款，飾以手工塗抹的暈染效果，從深色漸變到淺色，宛如在紙張上逐漸暈開的墨水。Meisterstück 公文包是兼具典雅外觀與實用功能的旅行良伴，而 Meisterstück 信差包則重新演繹了經典設計，展現時尚風格。其他來自 Meisterstück 酒紅色暈染 Capsule 系列的送禮佳品還包括適合短途旅行的Montblanc 149 收納包，以及 Meisterstück 皮夾（6卡式）與 Meisterstück 卡夾（6卡式）。

Harry Winston 龍年特別限定款腕錶

歡慶農曆龍年、迎春接福的最佳方法，除了穿得一身紅之外，應該如腕間細節也不容錯過。品牌推出這款龍年特別限定款腕錶，以珍珠點綴位於錶盤12點位置的錶冠，奢華玫瑰金錶殼，迎接 2024 農曆新年。錶殼鑲嵌海瑞溫斯頓鑽石，熠熠生輝，錶盤飾上尊貴紅色的龍栩栩如生，彷彿懸浮於夢幻般的白色珍珠貝母雲朵之中。 這款華麗且極具象徵意義的腕錶限量發行八枚，代表好運及幸福馬上就會來臨。

圓形錶殼以暖色調 18K 玫瑰金打造，直徑 36 毫米，高度僅有 9.15 毫米， 非常適合女性纖細的手腕。錶殼特點在於錶冠位於錶盤上12時分處，鑲嵌了一顆璀璨迷人的白色珍珠。錶盤以玫瑰金錶殼的傾斜輪廓，嵌著 118 顆明亮式切工鑽石，朝著皇冠向上華麗延伸至錶盤12點中位置，將優雅的鑲鑽拱門環繞冠冕。







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