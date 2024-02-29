加入最愛專欄 收藏文章

說起龍舌蘭，這款個性豪邁的蒸餾酒，動輒就令人聯想到剛烈的Shot或是雞尾酒的基酒，而我甚至會腦內響起Eason那首《龍舌蘭》的樂曲，或者說明的是過去各大品牌在香港本地的推廣活動不算積極吧。不過，最近有幸出席了來自墨西哥的頂尖龍舌蘭酒Don Julio品牌活動，個性熱情的品牌大使Karina Sanchez更親臨香港，一方面展開「Por Amor」全球宣傳活動，與及跟本地各大人氣酒吧聯乘期間限定的雞尾酒盛會。

A Love Letter to Mexico

來簡單說一說歷史背景：1942年，已故的Don Julio González以熱情和承諾，創立了他的同名龍舌蘭酒廠。González具備企業家精神，將龍舌蘭種植得更遠，讓其成熟更久，從而在他60年的職業生涯中革新了整個龍舌蘭酒行業。而為了與世界分享現代墨西哥的創意文化，凸顯龍舌蘭酒的文化意義及與國家的深厚聯繫，品牌推出了一部氛圍獨特的短片，名為「A Love Letter to Mexico」。

「A Love Letter to Mexico」短片在一系列地點進行拍攝，從墨西哥城的當地市場，到圖盧姆和阿托尼爾科的美麗海灘，再到製作Don Julio龍舌蘭酒的哈利斯科邦高原，這部短片標誌著墨西哥導演JC Molina執導的首部作品。作為新活動的一部分，品牌還與屢獲殊榮的墨西哥裔美國設計師Willy Chavarria合作，重新演繹了Don Julio González著名帽子的圖標。這些令人驚嘆的作品代表了品牌的知名圖標和墨西哥的文化象徵，甚至在紐約時裝週Chavarria 2024年春季時裝秀上首次亮相。

Don Julio的「Por Amor」發佈不僅是對龍舌蘭的誕生地和人民的敬意。Diageo墨西哥地區市場和創新總監Jay Sethi分享道：「它還讓我們向世界展示了墨西哥人神秘的生活方式，讚美了龍舌蘭的起源，是世界上具有最深厚文化根源的飲品之一。」

龍舌蘭雞尾酒慶典

不過，對香港酒迷來說，最實在的就是能喝到非一般的龍舌蘭雞尾酒，而在活動當日我們已與品牌大使Karina Sanchez率先在AOAO舉杯暢飲。為了探索Don Julio龍舌蘭酒的世界，盡情慶祝，「Por Amor」雞尾酒酒單現已於香港10間知名餐廳和酒吧推出，包括AOAO、Plaisance Lounge、Gishiki Lounge、Caprice Bar、Bar De Luxe和La Suite at Clarence等。在這些地方，你可以盡情欣賞琥珀和青銅色板條佈景如何突顯酒瓶優雅俐落的線條，還有由知名調酒師精心調製以龍舌蘭酒為基礎的雞尾酒。來盡情品味生活中更細緻的事物，與那些懂得欣賞非凡之處的人分享難忘時光。活動期由現在至3月30日，趕緊趁機響應這個龍舌蘭雞尾酒盛會！







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動