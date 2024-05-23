法國貴族香檳Bollinger 全新2015年份香檳！豐厚的風味和複雜性的酒體，入口盡顯精緻質感

加入最愛專欄 收藏文章

曾經到訪過多家法國香檳酒莊，公關經常會貼心地安排我們在收割期後出發，等待新一年的香檳誕生時，直接讓我們有機會品飲。慶幸的是，今次不用出途跋涉來到歐洲，在香港就能率先品飲Bollinger帶來的兩款新品—— La Grande Année 2015 及 La Grande Année Rosé 2015。

這當然要歸功於品牌及代理商團隊的努力促成了這件美事。聽著專門從法國遠渡而來的Thibaut Jaubert （Business Manager for Bollinger APAC）跟我們分享，這兩款酒剛在二個星期前才完成入瓶，團隊馬不停蹄地把酒帶到來香港，跟一眾酒友分享品評，而香港之後還有日本韓國，感謝行程緊密、最驚訝的是曾經長駐香港Thibaut的來到分享這兩支美酒。

對釀製葡萄酒而言，2015年註定是個卓越的年份。徵兆之一，乃異常的天氣。炙熱的陽光被充足的雨水和 Bollinger 的釀酒技術所調節。溫暖潮濕的冬季及時被溫暖的早春取代，降低了霜凍的風險。四月份的陽光照射量達到2007年以來的最高水平，以迎接炎熱乾燥的夏季。開花過程相當順利，有賴於冬季的儲水和八月份的降雨。Bollinger 在9月初進行採集，據Thibaut說，這是一個相當遅的 “Late Harvest”，而他們發現葡萄品質非常優秀——緊密的纍纍果串，部分平均成熟度更達10.5%vol，酸度相當高。以這個年份葡萄製成的每一瓶酒，都盡顯一份精緻質感、酸厚度和芳香。

La Grande Année 和 La Grande Année Rosé 處處流露出和森林的緊密連結，體現於酒液在橡木桶中陳年和熟成的完美昇華。La Grande Année 和 La Grande Année Rosé 2015 都是由嚴格挑選的葡萄（主要是黑比諾和霞多麗）製成，它們在橡木桶中進行二次發酵和陳釀，增添了豐厚的風味和複雜性。這些葡萄酒展現出濃郁的果味，如黑莓、紅莓和櫻桃，並伴有香草、煙燻和香料的芳香，口感豐滿而濃稠，帶有柔滑的單寧和活潑的酸度，以及持久的尾韻。無論是作為特殊場合的獻禮，或是與美食搭配豐富用餐體驗，都是完美選擇。

La Grande Année 2015

結構複雜・深藏潛力

金黃色酒體，酒香初聞有Pomme Gris，帶有加拿大 Reinette 蘋果和 Mirabelle 李子的淡香，融合絲絲蜂蜜氣息；一系列黑色漿果香接踵而來，再帶著雲尼拿和細膩木質的芳香，令人回味。入口飽滿結實，味道濃郁，讓人聯想到 Mirabelle 李子果醬的美味，酒體結構複雜，收結時帶來淡朱古力和微妙的礦物質的餘韻，令人感覺愉悅。

La Grande Année Rosé 2015

層次多變．優雅豐盈

淡粉紅酒體，濃郁而多變的熱帶果香，同時滲透出草莓、柑橘和大黃的微妙香氣。口感如絲細滑，充滿了石果風味，富單寧韌度的優雅口感，收結伴隨縈繞舌尖的礦物與醬果味，集中同時不失瑰麗感。







【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動