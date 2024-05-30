今夏葡萄酒之選：3瓶來自法國布爾岡的葡萄酒，性價比極高、風味多樣！

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優雅、細緻，是屬於布爾岡的關鍵詞，亦因為這樣無語倫比的特質，讓其裙下之臣不絕。而過去每年的初春時分，原本都是法國著名葡萄酒產區布爾岡官方代表——布爾岡葡萄酒業管理局（Bourgogne Wine Board，BIVB）來港與酒迷分享的日子，當然疫情期間令到這個傳統被打斷。慶幸陰霾過後，這些美妙的葡萄酒又重臨香江，讓一眾酒迷大飽口腹之慾。

BIVB今次假位處香港金鐘的亞洲協會香港中心，以「釀酒師眼中的布爾岡」（Bourgogne: The Winemakers’ Cut）為主題舉辦品酒盛會，活動聚焦於區內較未被普及的村莊級（Village）及地區級莊園（Régionale）的遺珠佳作，而特級莊園（Grand Cru）和一級莊園（Premier Cru）固然備受追捧，但此一眾精品的深度與潛力無盡，在業界已漸受注目；重點是其物超所值，且性價比極佳，實為今夏的理想酒品。

布爾岡擁有共84個法定產區，為全法國法定產區數量之冠。被譽為最重視風土的產區——每個產區的風土（Climat）各不相同，令出品的葡萄酒風味極具多樣化。共84個法定產區可被細分為33個特級莊園（Grand Cru）—— 但僅佔整個布爾岡區內葡萄酒總生產量的1%；而從44個村莊級莊園（Village）的區塊（共662個風土特質）精選而成的村莊級一級莊園（Village Premier Cru），則佔布爾岡區內葡萄酒總生產量10%，可見其他級別在區內生產量中同時佔著舉足輕重的地位。

布爾岡村莊級（Village）及村莊級一級莊園（Village Premier Cru）葡萄酒共佔布爾岡酒區面積的47%；除了備受讚譽的知名園區外，更有眾多尚待發現的隱世瑰寶。鮮為人知的村莊級（Village）產區如聖維康（Saint-Véran）、維希基舍（Viré-Clessé）、捷飛（Givry）、蒙坦尼（Montagny）、奧西都哈斯（Auxey-Duresses）、蒙泰利（Monthélie）；或菲珊（Fixin）、聖比爾（Saint-Bris）及伊康思（Irancy），均證區內擁有未被開發的無限潛力。加上眾多致力創新的新晉釀酒師頭角嶄露，為愛酒人士及收藏家帶來更多的獨特佳釀。

此外，布爾岡有超過半數的產量來自地區級（Régionale）葡萄酒區，共分7個大區；在此分級制度下，產區如布爾岡雪特利（Bourgogne Chitry）、布爾岡金丘（Bourgogne Côte d’Or）、馬岡-古舍爾（Mâcon-Cruzille）或馬岡-維舍（Mâcon-Verzé）均嚴格遵守生產規定及地塊規劃，令每一瓶作品皆能體現因其複雜風土與地塊差異帶來的獨有個性。

中國及香港一直是布爾岡葡萄酒出口亞洲的重要市場，香港於2023年更繼續穩坐布爾岡葡萄酒出口貨值第四大市場，高達965萬歐元；於出口貨量則達127萬瓶，排名第15，較2022年值長3.4%。目前，布爾岡葡萄酒佔法定產區（AOC）葡萄酒貨量的14%，貨值則佔30%。

最後，為你㨂選幾款精選Bourgogne佳釀：

酒體豐滿柔順，帶點蕨類植物和成熟的黃肉水果香氣。口感適中，回味綿長。

這款酒質細膩的佳釀產自一級莊園，其葡萄園的位置讓人聯想到於1113年成立，拉費特修道院內聞名遐邇的昔日酒窖。酒香以紅色水果為主，帶有淡淡花香與香料氣息，口感清新優雅，單寧柔順，香氣濃郁，口感複雜。

此地的土壤柔軟、透氣、芳香，充滿甘草味。最古老的夏多內葡萄樹（樹齡在45至80年之間）近乎奇跡般生長於朝東南的斜坡上，而石灰質粘土則生機勃勃。檸檬味及礦物質味撲鼻而來，口感平衡、複雜且綿長。

查詢：布爾岡葡萄酒







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