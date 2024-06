Travel & Dining 玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU



加入最愛專欄 收藏文章 春夏威士忌之選!從The Balvenie和The Macallan的威士忌中,感受野生草地、溫暖的報春花香 對動輒超越百年歷史的威士忌大家來說,要在傳承中彰顯不斷演化中的無盡創意,外人看來可能是種廢煞思量的事情,但原來對身在其中的匠人業者而言,卻是樂此不疲之事。無論是出一趟遠門,或是想透過一瓶酒去頌讚故鄉之美,他們都有辦法讓其變得不落俗套。 The Balvenie

16 Years Old French Oak 其誕生的故事來自其美國品牌大使Lorne Cousin一趟奇妙的歐洲之旅,他在旅途中品嚐過來自法國干邑區的開胃酒對之一試難忘,便向當時的品牌首席調酒師Sir David C. Stewart獻計採用Pineau Cask來過桶。團隊研發多時,終於帶來這支風味獨特的新酒。 作為品牌首次使用來自法國Pineau Cask過桶的威士忌,該酒先在傳統美國橡木桶陳釀至少16年後,再以Pineau Cask桶中過桶數月,進行二次熟成。是以此酒富溫暖的蜂蜜基調,綴以清甜花果如蜜柚、天竺葵花香、細緻蜜餞及嫩薑香氣,尾韻清爽順口,令人齒頰留香,為之神往。 The Macallan

Harmony Collection Green Meadow 品牌與Stella和Mary McCartney合作的The Harmony Collection第三版,這個合作源於McCartney兩姐妹對大自然抱持的好奇、尊重與讚美態度。這款限量發行的單一麥芽威士忌系列同時彰顯出品牌富有好奇心、致力創新與講求創意的精神,並旨在頌揚蘇格蘭的自然環境,將在那地方生活的世世代代居民連結起來。此系列結合了她們的創意才華,也喚起她們對蘇格蘭的溫暖回憶,對兩姐妹來說,蘇格蘭是一個舒適、懷舊及一個回家的地方。 The Macallan威士忌專家團隊從蘇格蘭天然草原中汲取靈感,釀造出這款獨特的單一麥芽威士卡,在雪莉酒調味橡木桶和波本桶中陳釀,讓人強烈聯想到野生草地,並帶有充滿活力的報春花香味。 Harmony Collection Green Meadow 還具有獨特的包裝,展示盒和酒瓶標籤均採用被牧場廢棄的割草製成,善用這些天然物料,將其轉化成美麗的作品。展示盒的每一面還包括一張Mary McCartney 為 The Macallan Estate 拍攝的照片,並由Stella McCartney親自選擇在包裝上展示。 Harmony Collection 第三版共有兩款,分別為The Macallan Harmony Collection Amber Meadow與在全球免稅商店獨家發售的「Green Meadow」。



