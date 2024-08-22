法國波爾多酒花仍舊奇貨可居嗎？推介4款CP值極佳、不同產區的心水之選！

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說到投資，精明的香港人自然地精神百倍，無論任何界別，只要有利用圖的都必然會看到這些Smart Money的踪影。而說到葡萄酒的「酒花」，相關的投資在香港本地已有相當一段時間，反而隨著其他烈酒像單桶威士忌的興起，其光環亦有點失焦。正正是在花比百家的激烈投資巿場中，我們還能為品質令人驚艷的Bordeaux En primeur投下神聖的信心一票嗎？

香港人愛說的「酒花」，其實亦作「期酒」（En primeur或"wine futures"），顧名思義就是一種早期購買葡萄酒的方法，讓消費者有機會在當年的葡萄酒還在木桶裏尚未裝瓶時，購買特定的葡萄酒。

所謂的「波爾多期酒」，是一種類似期貨的概念，各家酒莊提前釋出尚未裝瓶葡萄酒的報價，客人付清全額買單後，還要等大約兩年半才能拿到酒。但期酒的價格會比上市時便宜不少，酒莊則可以藉此先籌得資金運用，說來就是雙贏。

今年是2024年，所有2023年分的波爾多高檔級數紅酒，去年秋天才剛剛採收並發酵完畢，目前正在木桶中培養，還要大約兩年半之後，才會裝瓶上市運抵香港。2023年葡萄的生長氣候條件很好，早前專業的酒評大佬們在今年四月份飛扺波爾多停留兩周，參加了一系列的「桶邊試飲」活動，每天的行程就是從早到晚到各大酒莊試飲各種葡萄酒半成品，品飲個一、兩百款各式紅白酒，實在是如數家珍的小事情。肯定地說，2023年是一個好年份；試酒時雖然還沒有公佈價格，但每一家酒莊與波爾多酒商都向酒評人們暗示：今年的價格將會比去年低很多，對於買家而言，這是CP值極佳的選擇。

至於，如果大家如想查看不同地區、不同年份的葡萄酒表現，大家可到不同酒評網站搜尋Vintage Chart，如Robert Parker Wine Advocate、Wine Spectator，有非常仔細的評分可作參考。

來看看幾個產區的一些心水之選：

Pauillac

今年Pauillac令人印象深刻，充份地展現出其經典與細緻風味，在左岸熠熠生輝。受益於降雨量較低，例如9月份的降雨量比Margaux少40-50 毫米。今年的美酒堪稱「典型的優質波爾多葡萄酒」，相信可將2023年與2016 年比較。

精選酒莊：Château Batailley、Château Clerc Milon、Château Croizet-Bages 等。

Saint-Julien

雖然今年依然有一些令人驚嘆的美酒，但對很多酒評人來說這絕對是個複雜的產區。今年的出產很有可能受冰雹影響，Green Harvest及Canopy Management對控制黴菌壓力也成為品質關鍵。

精選酒莊：Château Gruaud-Larose、Château Lagrange、Château Langoa Barton等。

Margaux

今年黴菌對於瑪歌來說是一項重大挑戰，與Saint-Julien一樣，這裏的葡萄酒比較參差，其中一些葡萄酒的口感很銳利，酸度和單寧表現亦很過人。

精選酒莊：Château d'Issan、Château Labegorce、Château Rauzan-Gassies等。

Pomerol

品質相對平均。在Médoc掙扎的Merlot在這裏顯得出眾，相信要歸功於這裏清涼的粘土和多孔的石灰岩土壤。一些酒莊甚至表示，Pomerol高原地理也有助於限制黴菌。

精選酒莊：Château Hosanna、Château La Cabanne、Château La Clémence等。







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