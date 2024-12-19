Last Minute Gift Idea： Hublot腕錶、RIMOWA 國際象棋手提箱、LALIQUE 限量版飾品

加入最愛專欄 收藏文章

終於過著像樣的寒冷冬季，並且每一天都洋溢著節日氣氛，在普天同慶的日子裏，同樣又是為了另一半準備驚喜禮物的時候。小編特意為你送上這些節慶好禮，相信總有一款適合你吧！

RIMOWA Chess Attaché Silver銀色國際象棋手提箱

RIMOWA的行李箱稱得上是譽滿全球，但不說不知的是品牌其實還出產不少有趣的周邊產品，正好是送禮自用的絶佳小玩意。

全新RIMOWA Attaché Chess 手提箱專為棋藝愛好者而設，採用RIMOWA標誌性的溝槽式鋁鎂合金巧手製作，向品牌簡而不凡的經典設計元素致敬。風格雋永的手提箱能完美配合家居佈置，也為與親友歡度的消閒時光增添高雅品味。符合人體工學的手把手感舒適，內置密碼鎖能在旅途上確保象棋套裝萬無一失。

箱內採用典雅脫俗的黑色皮革襯裡，並以RIMOWA標誌和花押字點綴。打開手提箱後，便能看到一塊以皮革包裹的磁化木製棋盤，配上印有RIMOWA標誌的陽極氧化鋁鎂合金邊框。棋盤底下為結合柔軟泡棉的高級真皮隔板，覆蓋精緻的棋子。

手提箱的底層為多個以微纖維和泡棉製成的間隔，逐一收藏棋子。無論是士兵還是威嚴的國王，每顆棋子也採用時尚的獨特設計，底座更刻有RIMOWA的標誌。在港澳指定RIMOWA專門店有售，定價為45,100港元。

LALIQUE 限量版LIERRE 聖誕裝飾品

LALIQUE的水晶製品向來是送禮的至臻之選。來到本季，LALIQUE推出年度限量版LIERRE 聖誕裝飾品，見證品牌的非凡藝術與卓越工藝。作品飾以精緻的常春藤圖案，展現出優雅奢華與節日氣氛的和諧共舞。永恆的單品備有透明水晶和迷人暮紫色兩種顏色可供選擇。LIERRE 聖誕裝飾品不僅是您節日裝飾的驚艷之選，更是為節日慶典加冕的精緻藝術品。為您的家居增添一抹永恆的奢華，讓您的聖誕樹變成閃爍的節日慶典之美。

Hublot Big Bang Unico Black Magic

Hublot就尖端物料開發的努力，相信即使是初入門的表迷都會略有所聞。像這款以鈦金屬和黑色陶瓷為基礎的腕表，對品牌來說打造如此前沿的腕表實已是駕輕就熟。

直徑44 毫米的表殼主要以緞面及拋光鈦金屬精製，啞光黑色鏤空式表盤則是以微珠噴砂及拋光黑色陶瓷，並附有6顆H形鈦金屬螺絲。自家研發的HUB1280 UNICO自動上鏈飛返計時機芯配導柱輪，具備72小時動力儲存。黑色結構化帶襯裡橡膠錶帶，配上黑色陶瓷和黑色鍍層鈦金屬折疊表扣，每個講究的細節正好表達出你重視對方的點點心思。







【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票