創意從不設限！盤點Cartier、Hermès、Hautlence在W&W2025的玩味腕錶之作

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每年的WW對一眾大小品牌來說，其實亦是展現創意的絕佳舞台。腕錶的功能是什麼？一定只可以讀時嗎？錶匠告訴你，「不！」當然，框架是用來突破的，創意從來是不設限的。

HAUTLENCE

RETROVISION ’85

它不是變型金剛，但當中玩味同樣令人拍案叫絕。靈感源自日本知名玩具製造商的經典設計，是品牌向1980年代天馬行空的創意致敬。搭載Vagabonde Tourbillon系列的自動上鏈機芯，結合復古未來主義美學與獨特的時間顯示方式，以三個衛星小時轉盤環繞中央分鐘盤，充分展現豪朗時一貫的大膽創新精神。戴在手腕上，能夠顯示時間。但在孩子的想像世界裡，它更是一台可以變形的迷你機器人，陪伴他們展開無數冒險。限量8枚，不知哪位大男孩能如此幸運。

Cartier

Privé Collection - Tank à Guichets

怎麼可能想像到，從展館旗海飄洋的一偶，已經能一窺這枚有趣新品的獨特佈局呢！這款傳承於1928年元祖基因的腕錶，其實亦是品牌首次挑戰跳時功能的印證，以跳轉的數字盤取代傳統指針。細小的小時窗設於左上位置，弧形分鐘窗則位於右下位置，上鍊錶冠則設置在12時。作為品牌妙筆生花的嶄新系列，戴上手的確典雅又醒目。

Hermès

Arceau Le temps suspendu

時間再次停頓，這樣優雅的腕錶概念，似乎只有像愛馬仕這樣如詩人雋永的品牌才能做到。暫停時間可長短調節，全賴當中可360度逆跳的時分配件，以及兩個可同步處理時分日期的導柱輪，令「暫停時間」變成真實。2025年這個全新版本以白金或玫瑰金錶殼搭配三種顏色錶盤呈現：放射紋藍色、放射紋Brun désert、放射紋Rouge sellier。與此同時，獨具特色的不對稱錶耳經典再現，並依然由愛馬仕鐘錶工坊製作。

Ressence

TYPE 7

腕錶的功能就是顯示時間如此純粹嗎？這樣的迷思對創意爆棚的獨立製錶品牌而言，從來不會為此設限。Ressence從來都是敢於發問與挑戰的品牌，所以它們的腕錶賣相總是有此富繞趣味。全新作品TYPE 7是專為現代探險家而設計，將堅固耐用與精緻優雅完美融合，在 Ressence的眾多腕錶中首次引入 GMT 功能及 5 級鈦金屬錶帶。新品有Type 7 Night Blue和Type 7 XV Aquamarine兩款，後者為周年紀念版。







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