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我那位隱世艾灸師傅，不多言，但喜聽老歌，見我投其所好，搭上了嘴，不時跟我分享他自行組裝的喇叭，問我意見，從他的音效選擇，棄剛強取暖柔，也算知音，再次說明，高手在民間。

近年串流音樂盛行，帶來便捷，尚在考慮是否需要添置Shure AONIC 215 Gen 2／Sennheiser IE900／Bose QuietComfort 45無線耳機，抑或心忖這是8D全息投影技術（front-projected holographic display）的聲效變奏之際，匆匆走一轉8月初舉行的2022香港高級視聽展，最終還是選擇在揚聲器（喇叭）堆中尋寶。

一系列試聽會，除了試了Yamaha Hi-Fi 2000系列 - NS-2000A喇叭及R-N2000A、KEF Blade One Meta、Wilson Audio (SabrinaX)，還見識了Meyer Sound ULTRA-X 20，也參加了Jolie 陳逸璇《PRESENT》音樂分享會，聽她現場演繹《拒絕再玩》和《酒紅色的心》，甚至細聽唱片裏的《蔓珠沙華》，縱然向來抗拒「口水歌」，仍然聽出新味道——比去年《Tasting》專輯可說更進一步，也讓我稍對Hi Fi靚聲碟改觀。

說起最深刻的試聽會，要算10年前在大昌影音中環陳列室，與林憶蓮一起聽她當時剛推出的國語專輯《蓋亞》全碟優先分享會，《兩心花》國語版《也許》在頂級Hi Fi下更觸動心靈，再一起隨著「救救我們的神經」看著喇叭噗通噗通跳動，情緒難掩高漲。

對於唱片有著非常嚴重收集癖的村上春樹，翻舊雜誌，見這位作者書房一角，有台可能是JBL Back-loaded horn speaker（老號角喇叭），即配備了「聲音波導(sound waveguide)」的號角，大幅縮短振膜所需衝程，亦大大降低了喇叭失真及動態壓縮，使聲音傳遞更精確。

替畫室早年無意間選上意大利的膽機、丹麥的黑膠盤和英國的CD機，來配搭同是英國出品的喇叭，不同民族帶來不同民族性的機器，於是爽朗的音場分析配細膩的音色輸出，呈現出頭版西德銀圈、1MTO東芝版甚至T113銀圈的母帶原音效果，提昇人聲和樂器的感動力，帶來豐滿平衡之感。

膽機方面，能略說一下的，就是偶然試膽換膽的經驗——美國膽，夠力夠dynamics，但像希拉莉和Donald Trump，略為張揚；南斯拉夫的，陽光充沛，卻欠細緻；舊蘇聯的，分析力強，但硬梆梆不解溫柔；法國的，細緻陰柔，高音處有飄的感覺 ，人聲處有喉底音和齒音，進一步打開浪漫氣息的音場。

下頁：繼續試碟試喇叭！







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