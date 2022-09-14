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英女王伊利沙伯二世以96歲高壽駕返瑤池，世人或許已有心理準備，但消息一旦經白金漢宮公佈，迅速佔據不少傳媒及網媒版面，群眾難免萬般不捨，一一送上懷念與祝福。

女王履行公務七十載，外訪逾110次，跨時代跟無數歷任元首會面，見證日不落大英帝國過渡至英聯邦體制的變革時光，歷年來引起不少熱議，如今回看，別具「Keep calm and carry on」的歷史意義。英國早前才舉國慶祝Jubilee，女王身故前兩天前仍持著拐杖在避暑的蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡委任新首相卓慧思，在生命最後時刻，仍然站出來微笑，可謂盡忠職守，鞠躬盡瘁，克盡己任。作為近代最閃亮的政治圖騰，更重要是，英女王體現英國人向來備受尊崇的價值——克己復禮、高雅端莊、謹言慎行、沉靜內歛、落落大方、始終如一、隨和而不失幽默，最後還有雙彩虹送行，這個漂亮朋友道別亦漂亮。

說起幽默，甚至佻皮，BBC數月前一齣《Queen Unseen》紀錄片，剪存了女王在民眾視點背後的生活面貌，略略還原她的活潑性格，值得一看。還有，若大家仍然記得，經過倫敦奧運開幕禮一役，相信再沒有人比英女王更稱得上Drama Queen。

面對時代變遷，作為英國史上在位時間最長的君主伊利沙伯二世，生前曾兩次到訪香港，分別為1975年及1986年，仍是不少香港人的集體回憶，例如1986年，載著她的轎車到沙田公屋隆亨邨探訪其中一個家庭前，在我當時用膳的餐廳經過，食客們紛紛趨至餐廳門前欲探究竟；1975年參觀了當時剛落成入伙的何文田愛民邨，家裏仍珍藏著1975年訪港特刊，篇篇文章，幅幅圖片，映照歲月細碎。

工作上，雖遺憾未曾親睹女王風采，卻慶幸曾訪問過英女王的長孫女、安妮公主女兒Zara Philips （即Zara Anne Elizabeth Tindall MBE，1981-），談她鍾愛的馬術與奧運出戰經驗；以及朋友跟我分享他在白金漢宮裏工作的點滴，側寫王室時嚴謹時輕鬆的一面。

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