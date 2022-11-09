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承上期，佛教發展歷史在香港，雖未至源遠，但散播經年，分支繁衍，各自修行，要以短文綜合論述，不免紛雜細碎，概因搜集資料困難，但點滴如三十多年前，葉文意居士著有學術論文《香港早期之佛教發展》，或戰後應社會狀況應運而設立的明珠佛學社、明慧法師編撰的《大嶼山誌》，甚至透過先母常常提及她60年代在大嶼山帶髮靜修的歲月等口述資料，經過時間印證，偶能爬梳出一絲佛教發展脈絡，洗滌不同時代下的人心面貌。

不少訊息量高的佛教文物，如傳世佛像，高僧遺物、信札墨寶、法器用具，提供欣賞角度之餘，提升精氣神的修煉涵養，開啟智慧，而智慧往往在「戒」與「定」，於聚散榮枯間，將分別心縮小。

佛教旅遊化，未免遭注重清修的文人僧侶反對，但以社會弘法角度看，寺廟的興建、參拜、賞遊，有利宣揚教義，開化大眾心靈，因上努力，果上隨緣，或無不可。

月前在慈山寺臨抄《藥師琉璃光如來本願功德經》，同伴不徐不疾用筆、提按，引來幾位大德駐足細看，在佛堂裏惹起一陣小騷動，罪過罪過；我卻彷彿進入寂侘狀態，比同伴花了多一倍時間，浸沉其中，現在細看，一個輕鬆自如，一個緊密有力，同是當下的專注，在不同旅程上，都是一樣的功課。

入慈山寺不下十數次，抄經有之，在藏經閣聽古琴有之，組織水墨寫生活動有之，賞桃有之，何妨在坊間傳聞以外，敞開心扉，在地感受，凝望船灣淡水湖，換賞一刻清幽寧靜，有緣遊訪，給予身心靈一個喘息空間。

還有2019 年正式落成，兼香港唯一一所的佛教藝術博物館，佔24,000 平方呎，位於觀音聖像底座，展示佛菩薩藏品共100 尊，透過悉心策展，訴說2,500年來漢傳、藏傳、南傳三大佛教傳承故事，繞行在圓形空間構成的主體建築，感受自在及圓滿。

佛像，或佛相，原意非供盲目膜拜，只是方便人們的projection，加上各國不同文化，幻變成現在諸般造像模樣，如一尊犍陀羅時代的釋迦牟尼佛立像，或炯炯有神的「玻璃眼珠」（可於網上展覽近距離欣賞），利於了解佛教歷史源流，也讓我們參悟，法趣處處，法身衍生萬象，以助我們跨越精神上的藩籬，破執解迷，明白法無定法，轉念利生。

外求不如內索，欣於所遇，暫得於己，非放大一己之欲，而是在色相幻化的機緣中悉皆豐足，從而克己、持善、自在隨喜，就如我年少時一聽便喜歡，來自宋朝茶陵郁禪師的悟道詩——「我有明珠一顆，久被塵勞關鎖；今朝塵盡光生，照破山河萬朵。」

合什。







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