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一年時間又從指縫間溜走，適逢M+開幕滿周歲，送上首個收費特別展覽，以「草間彌生：一九四五年至今」打頭陣，毫無懸念讓藝術界同溫曾趨之若鶩（也引來公眾打卡潮），也延續近年的草間風潮，藉著較大型的策展——乘首席贊助商HSBC 之邀，觀展近看展館滿滿鮮澤色相，逾200件作品，按時序並透過6個主題：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡及生命的力量，重溫今年93歲的草間不止於南瓜及圓點的作品，全盤剖析草間逾70年來的創作，以及心路歷程。

我輩受領呔廣告說教所累，圓點代表愛護、關懷（一笑），但草間藉著重覆，或obliteration（展覽裏不停出現這字），以至一堆水蛇春咁長的作品名稱，重複塗抹、覆掩，仿如OCD，強逼性思維加行為，啟發我們對精神狀態不穩的同理心，也讓人思量，身為藝術家，堅持自我，勉力創作，不在話下，有時候，也繫於渴望被欣賞認受之念，無人倖免，草間亦然，於是整個展覽由13幅不同時代的自畫像開始，藉著文字，按圖索驥，補充草間其時所處人生階段，看看會否引起我們共鳴。

藝術家或有一種執念，喚「欲成功」，糾結拉扯在不斷創作、反詰的過程裏，誠如記錄片《Kusama: Infinity》（2018）中披露，除了每早有專車載草間從醫院到工作室「工作」外，也看草間在繪畫、裝置、雕塑、素描、行為藝術中間游走，片段裏的草間，以一個日本人、女性、藝術家的身份，早年在海外紐約、威尼斯雙年展等地，創作「吸睛」甚至讓人嘩然的作品，敬服她的創作力量同幻想之餘，她的才華、毅力、鬥志，剛好跟女權與自由主義適逢其會，終享其盛。

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