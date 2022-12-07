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虎豹別墅於12月1日交還政府前，吸引絡繹不絕的遊人（包括我）造訪打卡，讓人緬懷兒時回憶那些「遊地獄」恫嚇式的善惡勸誡、胡氏家族史，以及他們跟香港早年發展的互動和影響。

香港早期顯赫家族，一般提及何東家族、羅文錦家族、利希慎家族、高可寧家族、周永泰家族、李佩材家族、周壽臣家族等，他們在香港多處據地建府邸，但論建築特色，余廣培家族曾在香港興建的法式堡壘別墅，包括般含道余園 Euston 古堡、淺水灣余園 Eucliffe與大埔余園 Sirmio，單看圖片已相當吸睛，可惜全部現已易手清拆，有機會擇日再談。

這讓我想起歷史悠久的薄扶林村，附近坐立富有殖民地建築色彩的Bethanie、the Douglas Castle 與Jessville，其中Jessville，即譚雅士（1900-1976）大宅，鄭秀文今年8月替Gucci高級珠寶Hortus Deliciarum拍攝短片便在這裏取景。6月時，地產界消息指出，譚雅士家族放售薄扶林道Jessville項目，包括一座擁有91年歷史的Jessville Manor，以及一幢新落成、14層共28個分層單位的大廈Jessville Tower。

年前曾與譚雅士兒子譚正飯聚，當時臨近Jessville Tower竣工，錯過造訪機會，席間卻談起Jessville Manor保安問題，還有2006年保育拆卸新聞引起的公眾熱議，他不諱言，大宅保養問題繁複，甚至讓公眾人士參觀的行政管理，非外人足道。

三級歷史建築 Jessville，顧名思義，以譚雅士夫人杜佩珍（Jessie Tam）命名，而ville則是村莊意思。杜佩珍父親杜應坤（1881-1928）是香港早期少有的華人西醫，杜氏家族成員跟永安百貨郭沛勳家族亦有一絲關連，有待歷史學者爬梳。

譚雅士不是從商，而是香港執業大律師和政治家，其父譚龍虎回港發展前曾在舊金山工作近二十年，其母曾福則為寶安縣商人的女兒。譚雅士在1939年至1941年出任立法局非官守議員，多番促請港府平抑物價，以及大力反對港府計劃開徵入息稅的建議，之前曾出任東華醫院辛未年首總理、保良局丙子年主席、市政局非官守議員和團防局紳。1945年香港重光後，譚雅士一度出任兒童法庭、紳士法庭和交通法庭法官，後來又任中央裁判司署裁判司及香港大學終身校董，1949年更與羅顯勝成為首批獲委任為常任裁判司的華人。1951年辭任裁判司後，他繼續私人執業，到1960年退休。

據聞當年楊鐵樑（1929-，首位擔任香港首席大法官的華人）在英國迎娶譚雅士女兒譚愛蓮（1932-2006）後回到香港，也是在Jessville內首度拜見岳丈及岳母。

1931年建成的Jessville兩層高，大宅連花園佔地逾32,000多平方呎，建築具意大利文藝復興時代特色，包括圓拱頂，亦揉合Art Deco的線條細節，那些門廊、雕飾、欄桿則帶新古典主義氣息，還有屋頂上的中式涼亭，反映戰前香港殖民建築風格。譚雅士伉儷寓居這裏，直至1970年遷出。

家藏一些舊照片，裏面有些熟悉面孔，皆曾在Jessville留影，事隔多年，輾轉來到我手上，整理一些早期香港建築及歷史，嘗試補遺，在隱沒前，讓讀者細味。







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