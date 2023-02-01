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食物，不只供我們裹腹，或如也斯（梁秉鈞，1949-2013）《蔬菜的政治》裏《潮州欖菜》末段數句——「不一定能配上／剛好配上／就沒甚麼話好說了」，不時不吃，是為大雅。把閱讀視作五感體驗式收容並蓄，仿若一席饗宴，大可盡攬眼底肚皮下，延伸至哲學精神層面上，一迸與心靈與社會文化解讀，可比起菜根香的純粹，我還是喜歡人的味道多一點，包括好與壞以至變了味的。於是，在書店出現的人，往往成為靜態觀察中一種收納知識（或美其名「人文風景」）的可能。

「唯有讀書高」，撇除賺取功利主義「入場券」，未必再是網絡時代的金科玉律，放諸「書店」這個載體中，經營盛衰間，社群建立，卻見證著社會變遷。這道獨有風景，繼續供人read between the lines，縱然閱讀方式有變，人際以至靈性連結這個需要卻恆久不變——無論鑽進舊書堆裏，爬梳菜系食譜歷史，或從字字研究所書店的選書中搜藏冷知識，也有緣攝取一口生津兼滋潤脾胃，甚至心靈的美味。

靜水深流，可能是許多朋友（包括讀者）對字字研究所書店店主呂嘉俊的印象，自紙媒到網媒機器再被「解放」出來，先設出版社，再立飲食主題書店，觀他煮字烹文，抱其所持，刻己有時，自嘲有時，貫徹不隨俗的自省，用溫和而安靜之態面對出版/飲食行業，以至社會的新乖悖，牽引讀者嘴嚼各式飲食的故事與文字，享受與讀者分享書香層次，協助他們收納味覺享受與回憶，近日卻自謙努力飾演商人這個角色，也就探研他的「營商之道」——

A：對書店營運的想像及概念，除了借鏡討教，你是如何拿捏／抱持宗旨的？

呂：開書店跟做任何事情一樣，都要不停在錯誤中學習，借鏡討教是第一步，做錯了認錯再改正是第二步。幾乎沒有捷徑，只能不斷做不斷學。

A：在時間線上，年輕時當一個純粹讀者逛書店，跟現在有甚麼相同與不同？

呂：過去作為讀者，喜歡書種多的書店，因為可擴闊閱讀口味，拓闊自己眼界，現在開書店選書，盡量以此為目的，透過採購不同種類的書籍，令讀者可在書店找到自己口味以外的書。

A：主題書店在當下跑出的要訣是？

呂：不知有沒有跑出（笑），但主題書店可能比較方便讀者找書吧。

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