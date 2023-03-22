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綠色真箇是讓人心曠神怡的顏色，水墨家好友近月教資深學生寫青綠山水，由淺入深，分享溝混顏色，單是講解「天地人」中代表「人間」的綠色，便有頭青、二青，三青、頭綠，二綠，三綠，造景時也混赭石色，卻注重多層染色，欲練獨門風格，需要時間，無一不是心得學問，尤其每人有其所好風格，絕非一份recipe 用到老。藏廣東綠石也是這樣，早年在收藏盲區時候藏入，多年來交學費不少，也就偷這寸方園地略說一二。

最初大量購藏廣東綠，純粹喜愛它深淺不一、別具層次又時夾泥黄的綠色，把玩在手，其樂無窮，後來才發現，廣東綠跟浙江青田石、福建壽山石、浙江昌化石、內蒙巴林石齊名，並列五大名石——近年頓成可居奇貨，見國貨公司索價持續攀升，更連連缺貨，巿面上愈來愈難找，由此可知，文人雅士的賞玩，可達收藏級數。

有趣的是，日本古籍《文房古玩事》與《增補圖說石印材》，均將廣東綠石譽為與田黃、雞血石同等級的珍品。雖然中國也有專家、文人推舉廣東綠，但早年亦不經傳誦。

廣東綠產於廣東肇慶市廣寧縣，故亦有「廣寧玉」之稱，成分含水白雲母、磷灰石、金紅石、白鈦石等，色澤豐盈，部分呈剔透，雖說是綠，也有黃、白、黑、灰，牛角色，甚至亦有紅、棕、紫等色。個人偏好，或常見，是綠黄夾雜，亦因黄綠分佈程度不同，由此引伸出不同種類，達60多種，包括金星綠、廣綠晶、廣綠玉，孔雀綠、林積雪（白綠）、碧綠、黃玫瑰、秋景、綠海金星、碧海雲天、墨綠、金星綠、翡翠綠、鴨屎綠、白菜凍…… 等，從顏色紋理意境命名，玩味十足，一般以凍石最具收藏價值，加上其摩氏硬度為2.5至3，易於雕刻，非常適合用來製作印章，要知道，齊白石以及西泠印社眾篆刻名家的廣東綠印章向來受收藏家追捧，希望將來有緣遇上。

數年前替家藏的幾枚廣東綠找到「安身之所」，除了翡翠的老坑綠，和冰種綠外，大概就喜這廣東綠，湊近細看，綠的部分透著碧色，石紋奇趣多變，近看如畫，或天氣圖，某些尤像樹群環繞海灣，造物之美，百忙中讓人悠然神外，雅興大發。







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