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三月歐遊公幹，到回港時已錯過人頭湧湧的Art Month，還好尚有想看的展覽，包括太古坊ArtisTree正舉行的「ArtisTree Selects: Urban Rocks」雕塑展覽（由居港策展人Alison Pickett策劃），可躲開人潮慢慢細賞，真正讓藝術洗滌心靈，更能免費進場，誠如藝術家Polo Bourieau在他IG調侃：「It’s free!」何樂而不為。





Polo Bourieau 是位居港法籍藝術家，1968年出生於法國南特，在南特學院主修藝術， 後來成爲法國石匠公會(Compagnons du Tour de France)會員，據他在展場錄像訪問裏憶述，在上一次疫情（2003年SARS）時來香港，隨即愛上這個城巿，與這裏的氣息——高樓林立，給他澎湃靈感與訊息——人類與石頭都來自大自然，都是共生的。

鍾愛《紅樓夢》的中國人對石頭不會陌生，山水園林造景，也少不了石這個元素，蘊含對大自然的臣伏與賞慕。奇石如太湖石，藝術觀賞收藏價值高，文人不時取其意態入畫，化作記憶的符號。梁思城在《中國雕塑史》也曾介紹石雕：「以原石、原形為體，開創了望石生意、因材雕琢的創作方式。這種方式一方面尊重自然、時間對石頭的『煉就』，另一方面融入人的創造。」



Polo擁有多年工匠手藝經驗，從米高安哲羅思考到經過大自然力量塑造琢磨千百年而成的中國供石，探索人類存活的當代意義，對照我們在地球上留下的印記，糅合數碼世界多變的元素、工程學計算、傳統雕刻工藝和機械人等各種素材，開拓全新雕塑美學語言，賦予藝術品一種當代意義。

首度展出Polo 創作的12件全新石雕作品系列，全部由他在意大利托斯卡納區彼得拉桑塔鎮 (Pietrasanta) 的工作室創作、設計、雕刻 ，並以人手打磨潤飾，呈現各樣科幻式奇想異象，套用來自法國、意大利、西班牙、伊朗及庫爾德斯坦地區等地石材，雕出高山上的廟宇建築、魔宮聖殿、外星體高塔，或石雕柱，一尊《Inferno》讓我聯想到剛在馬德里Prado Museum看到Hieronymus Bosch 的《Inferno》，配合整個展場呈圓形鋪陳，琢磨人、神、魔之間靈性掙扎，引來現場不少觀者對着雕塑寫生。

全部雕塑均呈上闊下窄之姿，危然聳立，連燈光下的雕塑影子也看出意味，隱然透出一種不安憂患意識，貼切塑出高壓城巿狀態，配合Polo演繹他喜愛的卡爾維諾1972年小說《看不見的城市》（Le città invisibili）中「夢想世界、建築和景觀、空間記憶和慾望的地圖」。

年歲漸長，不免見證着石頭記的無窮變幻，有些人事確如頑石，逐漸變化石；有些人穩如磐石，毋懼水磨風化，並塑造出各式各樣嘖嘖稱奇的狀態與訊息，一一供我們的感官世界接收，思考「滴水穿石」的真意。

ArtisTree Selects: Urban Rocks

展覽日期：即日至4月9日

免費入場



預約門票：http://bit.ly/3YLi1U9







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