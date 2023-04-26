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Cinema City銅鑼灣JP戲院4月30號結業，又引來一陣不捨與唏噓，然後就是遐思與討論——當今串流平台盛行，戲院仍有啥存在意義？剛巧路過書店，瞄到一套《香港戲院手記》叢書，有《影畫爭鳴》、《歲月鈎沉》，內容訪談多位業界人士，細訴戲院行業變化，介紹戲院舊物，也概述本地戲院的歷史變化。叢書作者黄夏柏，多年前曾共事過，為人謙遜低調，但著作等身，包括《憶記戲院記憶》、《澳門戲院誌》、《光影戲遊》等，都是寫關於戲院與電影，文字滲著底氣，讀來滿有情懷趣味，也就相約話舊一番。

老舊戲院豈止陳年往事，它們往往夾纏個人成長印記。黄夏柏生於澳門，小時候住在戲院對面，同樣喜看電影的一家人因利乘便，看了很多電影，到18歲移居香港，某天偶然經過灣仔港灣道鷹君中心，光顧沒有大堂、售票處對正大街、影院布簾不時因觀眾進場把街外陽光反映到銀幕上的新華戲院（1985-1997），印象猶深因在這裏看過兩次候孝賢導演的《悲情城市》，與一系列活地阿倫電影如《戲假情真》，還有學生票優惠與贈品《新華影訊》成為黄夏柏長年心頭好，懷緬程度不亞於毗鄰不遠處的影藝戲院（1988-2006）。

因為興趣，因為著書做資料搜集，也曾任職報刊、電視台，黄夏柏對新新舊舊戲院歷史、經營背景、環境、院線、上映電影等往往如數家珍，例如粉嶺戲院（1959-1991）、皇后戲院（1961-2007）、百樂戲院（1970-1997），甚至仍記得在旺角金聲戲院看當時上映的《阿飛正傳》，繼續關注長洲戲院、金茂坪戲院等的新聞，對我年輕時曾造訪過的佐敦快樂戲院、普慶戲院、凱聲戲院，甚至30年前看《本能》的太子戲院當年佔據同一街道前後兩個樓底低的舖位也全部通曉，這些戲院雖已不復存在，但透過黄夏柏的細緻形容，霎時重燃鮮活的回憶。

說起賣票員用蠟筆塗寫戲票座位，現在紅磡寶石戲院（1971-）仍存此風，但黄夏柏笑說字體比以往工整：「昔日售票員那些書法式塗寫，每天畫幾百張幾千張，難得帶位員統統看得明白。」黄夏柏對戲院環境設計也滿有感受，關注空間感不足的問題，寬闊大銀幕幾近必須，最近去過M+電影院，感覺卻不太理想：「有時候，在一些新設計的戲院，碰上那些『Exit 出口』燈箱距離銀幕太近，反照到銀幕上，看戲時就有點不是味兒。」

黄夏柏對社交媒體不太感興趣，沒有開設個人page，雖對當今香港電影題材愈趨單一言若有憾，但自謙並非專業影評人，只是一名熱愛踏進戲院看電影的觀眾，自2005年開始撰寫網誌 ，至今仍筆耕不絕，每月更新三四次。網誌讀來津津有味，偶然引來方保羅、現任香港國際電影節協會總監利雅博等留言甚至相約飯聚，年前訪問演員梁天（已故）、負責筆錄盧子英《動漫摘星錄》、筆錄《一代畫師：阮大勇》，知道80年代宣傳大牌是一塊塊畫布拼接起來的，有感畫師功力了得，這又是另一篇香港創意勞動故事；到近日黄夏柏供職電影資料館、中大醫學院、或參與皇都戲院活化前期展覽會議提供意見，他都有相當程度的投入。

「時光流走，有它恆常的定律；社會環境的變遷，不一定和時鐘指針的運行速率同步。香港是個高速轉變的社會，快速轉動的軌道上，脆弱的小東西都給離心力拉扯而脫軌消失。」套用黄夏柏在《看雜誌 1980s-1990s 紀事》的後記文字，跟很多電影、戲院不謀而合，記載的或許是一鱗半爪，恰似剛過去的周末，在文化中心大劇院重看《金枝玉葉2》，寬闊銀幕上，電影洋溢著年代感，隔著一段距離，往往看得更真，誠如張國榮、梅艷芳風采依然，似是有心故人來，讓觀眾情動正是這樣。







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