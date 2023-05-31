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劇場作品類型與內容，其演變進程形形色色，長期囫圇吞棗，翻譯劇、本地創作劇，舞劇、兒童歌舞劇，在公在私，看了一堆，除個別如新視野藝術節的劇場作品，或一些獨立劇團及製作，如近年充斥社會集染情緒議題的劇目，總覺欠了一些耳目一新的類型劇種，互動多一點，而非單向觀賞接收，希望藉此協助尋找情緒甚至靈魂的出口。

直至早前「觀賞」了世界之約聯乘再構造劇場製作的《閃亮搖曳的雪》，一個結合文字、影像、音樂及食物的互動藝術體驗，憑藉於南豐紗廠內遊走的劇場體驗，激發我（INFP-A）與朋友（INFJ-A）的思維交流，例如拿著文本（冊子），慣於速讀及套用同理心的我，很快理解到這趟互動體驗是一段讓「觀眾」換個角度面對內心創傷的治癒旅程；而有輕微閱讀障礙、視藝感強烈的artist朋友，如常快速表現他（Judgment）與鼓燥的一面：「這麼多字！」

據文本裏那個自稱雙雙的女子分享，她這個「城市的生還者」在感情遭受滑鐵爐後，突然對城市感到恐懼，把自己鎖在家兩個星期，期間接待朋友在家中吃外賣，在對話中，朋友建議雙雙搬到有機耕作的農莊，嘗試過一些「田園生活」，但那道傷痕看來仍無法癒合；與此同時，冊子裏QR code傳來的錄像檔案揭示，原來和她早陣子仍在熱戀中的Mike（INFJ-A眼利朋友這時插嘴：「不就是參選過香港男士競選那位！？」註：梁皓楷飾）突然遠走柏林，卻繼續維持着若即若離的撲朔關係，彼此都在「逃走」中，雙雙怎麼辦？她嘗試在陌生的田野，慢慢尋找療癒時機。

跟隨「散策」式劇本指示，我們需要從室內走到戶外，從地面走到天台，換咖啡喝，取明信片，拿曲奇試吃，感受雙雙感受過的感受，整個節目設定是一趟自行遊走的旅程，沒有現場表演者，沒有固定限制，在約一小時內，套用我們的心靈視覺，跟現實實境交錯，透過文字，影像、音樂投進雙雙的世界，或者我們與她交融的世界。

由於到訪當天剛巧是周末，紗廠裏遊人如鯽，加上很多狗狗，好不熱鬧，他們看我們戴着耳機，拿着故事冊子，大概以為我們在捉Pokémon，所以只好乖乖坐在cafe裏，一邊享用隨票贈送的free coffee，一口氣完成觀看手機上的video，INFJ-A型朋友繼續妙語如珠打亂我：「不就是情騙，藕斷絲連，給自己假希望，還懵然不知。」讓我哭笑不得。

生活經驗，確實影響著每人對事情的觀感，這正是互動劇場有趣的地方，在特定的場景空間，牽引著不同交流反應、自省與觀照，到底發生過甚麼事，不必窮追猛打探問到底，而是拷問每個當下，在既孤獨又自由的狀態下，帶著甚麼樣的情緒，找到甚麼樣的心靈出口。從這個角度看，確是非常新鮮的體驗——尤其當我留意到同場遊走的一對情侶，男方不動聲息，一直靜靜陪伴着女方細心感受「劇場」裏每個「場口」，或動或靜，各自沉浸在美好又需要細思的自在時光，這也大概合乎劇場編劇、導演、再構造劇場藝術總監甄拔濤這趟《閃亮搖曳的雪》以新文本、建構劇場美學及場景設計（Scenography）傳遞予我們這些「城市生還者」的alone together信息吧。







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