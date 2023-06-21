加入最愛專欄 收藏文章

近年做輔導及催眠治療，我不時翻資料，除了遊戲、音樂、園藝外，有沒有其他紓緩情緒的導引工具？知道香薰治療，或「芳療」，卻不時被Netflix紀錄片唬嚇，治療一旦套上產品傳銷，只為圖利，罔顧初衷，就糟蹋了同理心的治療本質，但最近認識了JGO Aromatherapy 香健會校長何德萊（Chamie），談了一個歡快的上午後，有緣重新接觸芳療這個別具深意的題目。

說來話長，JGO自2002年起舉辦國際認可的香薰治療文憑課程，及自然療法課程，迄今已成香港最歷史悠久的英國專業香薰治療師協會（IFA）認可學校， 香港刻下約有400多名IFA會員，Chamie便是第一屆香薰治療文憑課程畢業生，2004年即開始在香健會擔任導師，並於多個機構及院社擔任顧問及講學，致力推廣芳療在輔助治療腦退化的應用上。然後，2016年校長「祼退」，Chamie接任校長一職至今。

但是，Chamie並非一開始就從事芳療及教學，和很多上一代香港人一樣，隨三位姊姊做製衣，後來工廠北移，轉職百貨公司買手，穿梭中港，管理多間店舖，又要相夫教子，頓感壓力，思前想後，還是選擇家庭。祼辭後，某天心神恍惚，到公園毗鄰的圖書館，翻開了一本關於香薰治療的書，剛好發現芳療的奧妙，萌生進修及轉行決定，從分租一間工作室開始，到接手香健會，一路走來經歷不少磨礪，為的是在營銷外，傳授正統芳療知識以及倫理。

香港精油，原材料產量既不足，種植或萃取提煉系統也不普遍，暫多靠外國供應，香港雖有金盞花，但元朗錦上路的金盞花田也早換了幾塊，而白蘭花嘛，Chamie說製造花水還可以，因為所需採集量不多，但白蘭樹往往有蟲害或農藥問題，若做精油，需大量採集淬取，質量存疑。

條條大路通羅馬，芳療知識鑽研得深，植物療效、病理學、神經學，由嗅覺到觸感，不同精油用不同專業按摩手法來紓緩身體不同部位，Chamie都會好奇，一一涉獵，療效千變萬化，卻又萬變不離其宗，用對方法，就能走進學生及客人心坎裏。Chamie憶起一位甫退休便遇上喪夫的女士，在女兒陪同下見Chamie，接受芳療按摩後，之前嚴重失眠情況改善，後來更成為學生，翻開人生新一頁，助己助人。

處理好心情，再處理事情，近年香港蛻變成壓力都巿，繃緊情緒亟需紓解，所以說，香薰治療不只聞香，箇中原理奧妙，只有深入了解，無論導師、學生或客人都會受用無窮。這個六月，Chamie 先帶遊學團往台東，再往南法考察薰衣草的種植、淬煉，稍後有機會跟進再談。







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情