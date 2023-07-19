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十年樹木，可十年匆匆，一所畫室步入十周年是甚麼概念？從來不公開招收學員憑的是甚麼信念？幾位移民回港探親的前學員惦念不忘的畫室又代表著甚麼？吸引各行各業精英來習畫的是甚麼？一個題為《墨光閃閃》之10周年師生展可以展示予公眾的是甚麼？它持續替香港水墨歷史渲染的篇章又將是甚麼？

說的就是丹青舍，Dan’s Studio，一個圈裏認知的名字，卻是一個獨特的存在——它緣於水墨畫家廖永雄（Danny Liu）的藝術碩士畢業展，創立於2013年，一直矢志在傳統基礎上，專注當代創作及「滙集百家式」教學。轉瞬十年，如一日，也始終「如一」，以教養藝，恆常見證歷史洗禮、變遷，那些暴烈動盪、混沌停滯，俱熬成了吉光片羽的畫意。

這方斗室，無論締造策劃過九趟廖永雄個展的機遇，抑或來到2023年第五度師生聯展，從畫室延伸至海內外展場，以無數課堂、慈善工作坊、本地寫生，以至京都、台東與莫干山的藝術遊學團貫穿其中，皆屬偶然下的圓熟，在時刻準備充足下，讓不喜重覆的廖永雄分享藝思及生活哲學的時機。套上「蛻變」幌子，創作及學習的初衷仍然不變，將「留白」、「取捨」、「聚散」、「師古」、「師自然」這些水墨精神，應用於學員生命的體驗與實踐上。

廖永雄說：「這次師生展，參展學員習畫有的達九、十年，最新也已三年，除了技藝與日精進，心法也改變不少，掌握墨色深淺不同，也能適度調整自己生活與心態，各自在其生活領域發光發亮。」

且看看這次46位參展學員其中一些分享——高雅大方的退休教師Ann Law：「習水墨畫替自己生活帶來甚麼蛻變？量化這蛻變，也許是『1+4』，從寫一尺畫開始到現在的四尺。『1+4』也剛好代表跟隨廖永雄老師習畫的五年。有幸學習這藝術語言，透過水墨去表達自己和與人溝通。筆在畫紙上遊走，雖仍未能筆隨心動，但逍遙自在，樂透了！希望有日能透過畫作寫出『真、善、美』。」

最近重投高管職場、熱愛Jer柳應廷表演，受小弟今年3月一幀葡萄牙遊攝Quinta da Regaleira 照片啟發靈感創作其參展作品《On Search》的Cary Au Yeung：「習畫帶我從繁忙的生活，學會放慢腳步，停下來深呼吸，好好欣賞大自然的缺和美；就像人生不一定也不會完美；一棵樹木的茂盛，人生看似豐盛；卻隱藏樹枝的美態；是山是水，是路是紋；一切都取決於心境，一路走來，感恩老師真心話，時刻提醒自己用心去感受，用紙筆墨，加上點線面，去記錄當下。」

爽朗大度的拍賣行中國藝術品部副主席Carrie Li：「我喜歡畫畫，畫畫讓我可以天馬行空，把自己放在嚮往的地方，所以山水是我的最愛。畫課是我每週嚮往的時段，讓我可以放下煩惱，享受一段短暫而愉悅的時光。曾經無數次想把不滿意的習作瀟灑的撕毀：不要了！咦，在老師的鼓勵下，僅然成了佳作（在我眼裏）！我畫花鳥、人物（最討厭）感覺自己十項全能，老師的鼓勵是重要的支柱。」

表述不一，每位學員也各自有關於廖永雄的故事分享，延伸出來的創作，成了展題《墨光閃閃》，意旨水墨濃淡間色澤煥發光芒，也集眾人光亮，聚攏成星系，照見珍奇，目的純然磨礪筆觸根柢，亦成為廖永雄的創作養分，任憑世事如何渲染皴擦，既立也破，過程裏，靜觀其變，一點一泓間，重傳統，創當代，十年縱有幾番新，在尋藝問道之路上實不具足道，唯用線條好好勾勒，用一顆閒心細賞「可行、可遊、可居」的畫意，也不妨親到師生展場細意端詳，廖永雄一直堅持著甚麼重要的筆墨事、文首那些問題的答案，還有那些屬於香港獨有的水墨故事。

丹青舍10周年師生展 「墨光閃閃 twINKle」

時間：7月21日 18:30-20:00 （開幕）| 7月22-25日 11:00-20:00 | 7月26日 11:00-16:00

地址：尖沙咀文化中心4樓展覽館







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