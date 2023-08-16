加入最愛專欄 收藏文章

說起歷經五朝皇帝營造擴建的圓明園，除了令人感嘆巧奪天工的建築原圖貌圖外，多年來，充斥新聞版面的，盡是海晏堂水力噴泉裝置的十二生肖獸頭銅像，散失了，有些找回，有些不復見，藝術價值雖然不高，歷史意義卻不言自明，還有杭州橫店有圓明新院，相比我早年遊北京圓明園遺址，少了荒涼，多了雅致。

建於1707年的圓明園於我輩，更多是「火燒園明園」事件，廣義概念焚燒範圍包括京西的皇家三山五園，伴隨李翰祥導演的「清宮三部曲」，還有就是鄭少秋高昂憤慨的歌——「何來外侮，為何受欺」，引伸出來，就是一堆歷史查證與拷問，之前之後發生過甚麼事，當中有過甚麼牽扯，值得深思。

遊訪過圓明園遺址便知，這組耶穌會傳教士在乾隆年間建造、具巴洛克建築特色的長春園西洋樓群，曾被譽為「東方凡爾賽宮」，其建築基本上已經變成斷垣殘壁，餘下石雕構件，經過兩次英法聯軍和八國聯軍搶掠洗禮，然後再被當地本地人破壞，已經所餘無幾。現在遺址變成國家教育基地，政府有意不重建，就是要大家看看歷史。

至於經歷散失的海晏堂水力噴泉裝置的十二生肖獸頭銅像，以精煉紅銅鑄造，造型寫實，意大利畫家郎世寧（Giuseppe Castiglione）有份設計，現只有7尊仍存世，自1985年開始陸續重現，其中四尊獸頭原物（虎、豬、牛、猴）在城市大學般哥展覽館免費展出，有機會一睹廬山真面目，看看「失蠟法」技術如何呈現細緻毛髮，難得難得，但注意某些日子需網上預約時段參觀。

般哥展覽館向來強調藝術科技、沉浸式體驗，這次展覽便以多媒體畫面，混合實境重塑十二獸頭的噴水畫面，即是說，每個時辰有一個獸頭輪流噴水，在正午則同時噴水，跟一個報時時鐘無異，背後源自「大水法」科技原理，即在還未有電力的年代，技術走得很前。同場還展出古代計時、水力機械模型、18至19世紀的中西器物，包括郎世寧的繪畫，以及國家一級文物、西周中期青銅器「遂公盨」。

「還望這火的震撼」，繼續敲醒我們，觀賞這些獸首，除了技術，還有文化，滋養背後，或許就是價值觀念的培育，如文首所述，還原歷史真相，教育下一代莫失莫忘，「不想終是這田地」，「用這火為記」，展覽該會是很好的切入點。

「盛世聚首 天寶芳華：圓明園獸首暨文物展」分兩期舉行，第一期今日起至8月31日展出4尊獸首銅像；第二期則在9月5日至10月31日，屆時將展出仿製原物十二生肖獸首雕塑。

https://www.cityu.edu.hk/bg/zh-hk（須預約參觀）







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載