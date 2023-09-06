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如此當下，再談「希望」，對某撮人來說，彷彿是打臉，或要用更多的力抬頭髮迎接未來。遲未動身親往大館看Patricia Piccinini於香港的首個個展《HOPE 希望》，早前趁著友儕聚會，乘便遊覽，瞥見curator與artist的協同效應，在大館的空間下，感覺匹配，雖然錯過了譚劍以科幻切入的講座，但仍慶幸能夠趕及在完展前參觀。

Netflix上有不少探討科技人倫的紀錄片，探索包括基因改造對地球物種的衝擊，展覽帶來啟發之處，大部分繫於人類與其他物種的關係，奇特異相、栩栩如生的展品，放置在一起，逾50件來自異世界的怪生物，富有細節與想像力，卻以令人齷齪不安的凝視，看穿我們靈魂深處，引發我們叩問如何自處和共存。

澳洲藝術家帕翠西亞．皮奇尼尼（Patricia Piccinini）的當代藝術，擅於將陌生與熟悉結合，其蘊含的畸型美，幻化成如動漫中那些「高科技生物」，挑戰我們對達爾文《物種起源》中一些先入為主的知識與觀念，甚至不竭地開發生化武器，誘迫我們狠狠直面基因實驗、科技、藝術，或者源於人類本身的局限。這個局限，可能來自對「萬物之靈」這個稱謂的膜拜、臣服與橫蠻。

當新聞近乎每天報道AI、核廢水、海水的氘含量，展品尤其襯托（甚至催促我們）思考科學高速發展背後的深層次問題，例如如何直接影響我們的身體與自我概念，正在以甚麼樣的異化，包括我們正為一種平衡的虛擬生活而改造自己，這一切影響著這一代，以至下世代或更後代的生態。人類以高高在上之姿，放大自己，長期自詡掌控一切，聰明反被聰明誤，常常無視殃及無辜。

希望之為希望，柏拉圖將之描述為一種「期待的愉悅」，到後來笛卡兒認為希望包含一種欠缺信心且帶焦慮的慾望，康德則替「希望」灌注「道德實踐」的前題；而從Piccinini辨識度極高的雕塑作品、繪畫、流動影像中這些奇幻異生物身上，希望是找回溫柔細膩的凝視開始。這個凝視，充滿著人性。人性是甚麼？無論哲人或凡人，於某個時間點上，知所進退，駕馭知識經驗，同時馴服天地間的奧妙，對其他物種，尊重包容，持謙卑，嘗試製造共鳴，或能開悟，或被觸動，擁抱真善美，在展覽內外，細思如何改變我們彼此之間及與其他生物的關係。







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