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藝術或文學創作也好，不免連結一種嚮往、追鹿自由的tendency，過程中反覆緊扣歷史和現實，鑽進史實，提出質疑、拷問，涉獵種種意有所指的明示與隱喻，與觀者一起按各自的經驗感知來解讀、交流、討論，激活無涯生命中的一些感思，在被漩渦吞噬前，見證情緒經驗的存在。

早前參加徐世琪（Angela Su）的分享會，她跟官綺雲講解自己的創作觀，繫於當下M+舉行的展覽，既展示，也闡述她對Lauren O生平的研究。Lauren O是誰？據說這位1960年代美國反戰運動中的傳奇人物，擁有懸浮能力，且達執迷，至今有關她的事蹟寄存在絕無僅有的歷史檔案中，最後是否真有其人，或不重要，徐世琪在「宇宙最強之懸浮者── Lauren O」裏，用創作回應這份執迷，折射出別具深意的思考空間。

徐世琪曾經在Asia Art Archive工作十年，research 經驗豐富，爬梳被隱沒的歷史檔案，勾尋那些不顯眼的公眾情緒，都在展品的組合、創作細節與鋪展中感受到了，也在那些似懂非懂的情緒中連繫了，然後Angela的裝扮，如同她的作品需要耐性去理解，只是身處香港，節奏往往太快，咀嚼她的繪畫、錄像、髮絲刺繡、表演及裝置卻需時，而這次展覽實為她代表香港參加第59屆威尼斯雙年展的回應展，因應M+場地空間的特質，好好繼續回應她在威尼斯的「回應」。

當「飛翔」與「懸浮」成為一個命題，這人類自古以來的渴想，不分種族，中國也有不惜偷仙丹飛天的嫦娥作代表，如今疫情褪去，我們仍在想出門遠遊，經濟也嚷著要再次「起飛」，各式口號背後，好像操控權永遠在我們手裏——我們是否真正能夠隨心所欲？

地心吸力可不一樣，沒有誰能逃過它，但一直跟它反抗，升上天空，甚至太空，脫離「腳踏實地」，試圖突破自身限制、現實機制枷鎖，更藉此聯群結黨，證明自己的想法；而「懸浮」，可能只是一瞬間掙脫得來的「自由」與「昇華」，為此人會不惜一切去嘗試做一些不可能做到的事，粉身碎骨，在所不辭？

過去幾年，猶如想飛又被逼停駐的這些情況，都被放大體驗，我們對這個地方發生的事情都提高了敏感度，然後想記錄一點甚麼，想給下一代的人帶來甚麼啟示，然後又放下，捨棄渴想了，一切逐漸被淹沒被遺忘，然後看到這個具有多重文化與政治能量的展覽，霍地記起，那一番似曾相識的感覺——我們還會，或者敢於翱翔、認識限制，從而自我昇華嗎？又或者，仍被想飛的思想緊緊束縛？

宇宙最強之懸浮者── Lauren O

日期：即日起至10月8日

地址：M+ 文化博物館







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