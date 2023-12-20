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久未踏足香港電影資料館，近日心血來潮，除了欲補購多年前被「一借冇回頭」的《香港影人口述歷史叢書之一：南來香港》（絕版多年當然渺茫），也想看看旗袍。原來自 2017 年的「穿‧越‧時代：旗袍篇」展覽後，館方這次舉行至明年五月的「更衣記——香港電影旗袍戲服秀」，讓我們觀察從衣料、設計襯托電影，反映時代與不同演員的種種「戲味」。

小時候，家母還會穿旗袍（長衫），常常找裁縫訂造「飲衫」，言傳身教予我何謂精緻，如何著眼生活品味要求。看回舊相簿，翻出家母從少艾到中年婦人，不同時期演繹旗袍的迷人風采——從戰後百廢待興，到50年代的生機再現，重溫當時衣食住行，無不記載前人生活點滴。

《更衣記》出自張愛玲的散文，試節錄一段——「如果當初世代相傳的衣服沒有大批賣給收舊貨的，一年一度六月裏曬衣裳，該是一件輝煌熱鬧的事罷。你在竹竿與竹竿之間走過，兩邊攔著綾羅綢緞的牆——那是埋在地底下的古代宮室裏發掘出來的甬道。你把額角貼在織金的花繡上。太陽在這邊的時候，將金線曬得滾燙，然而現在已經冷了。」它記載當時社會的裝扮變化，而展覽展出共31套旗袍，在多個布料、款式及裁剪中隱約展示這個流變。這些旗袍是由多位經典女星在1950至90年代電影中穿著過的戲服，有些辨識度很高，例如林青霞《滾滾紅塵》（1990）、張曼玉《阮玲玉》（1992）、李麗華《紅玫瑰》（1952）、羅蘭《新紅樓夢》（1952）、夏夢《都會交響曲》（1954）、樂蒂《蕉風椰雨》（1960）與林黛《藍與黑》（1966），再現眼前仿如隔世，帶來視覺震撼，其他還有鄧碧雲、沈殿霞、石慧等穿過的旗袍戲服，配以「度身塑造」的鞋子、模特兒公仔，襯托出展覽英文名字「Cinderella and Herman Qipao」變身的意味。

展覽以外，同時舉辦放映和座談會，其中《新紅樓夢》、《香港之星》都是少有重映，個人則期待林黛的《雲裳艷后》，看看能否發掘更多潛藏的文化符號？

旗袍作為電影語言，展示女性嫵媚，可剛可柔，配合社會角色，間或反客為主，闡明轉變不在外表，內在靱性更可觀。記得先母說，做或穿旗袍，多一分少一分也不能，裁縫需常記「經緯不偏離」、「不偷襟」、「不歸拔」、「不破肩」、「後中縫」與「修身裁」等準則，所以穿旗袍看來像很麻煩，但今時今日，還是會不時看到女士們穿著旗袍拍照「打卡」，彷彿代表著某種價值堅持，出席一些重要場合，旗袍依然是一個讓人注重的中國文化象徵，背後是延綿歷史的美學與文化意涵，形諸內外，滋養品味修行。