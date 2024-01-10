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曾幾何時，不下數次，照顧過末期病患親人，歷歷在目；生命的頹喪與光輝，都在辛酸與感恩中，獲得最大彰顯，供我們轉換成正向動力，面對生活，尤其每個人真切的人生故事，旅程上某個據點、某個風景均有其豐碩養分，回首當初亦有助締造晚晴，到總結時候，死亡未必就是終止，反之息息相關，造就生死兩相安。

聖雅各福群會「安‧好」居家寧養服務一直培訓義工，以陪伴晚期患者及家人走過他們最後階段，支援他們身心靈的需要。策展人Jenny Pang也是其中一位半途出家的義工，從參加培訓，到因緣際會，協助聖雅各籌辦在PMQ的「圓滿‧吳明的裁縫世界」展覽，雖有梁肖芳基金贊助，但最初茫無頭緒，然後慢慢找場地、設計師、撰寫宣傳文案、挑選展品、訂人偶dummy，最終展覽逐漸成形，像一幅畫，圓滿吳伯伯的工作成就，也玉成助人助己的美事，意義就在實踐並見證療癒的力量。

Jenny：「策展過程充滿轉折，原本吳伯伯不是我的個案，因我手上已有兩個個案，但去年11月聖雅各忽然有了預算，他們記得我面試時說過喜歡看展覽，誤打誤撞，變成由我來搞，都幾蝦碌，但充滿樂趣。」

說回吳伯伯，即吳明的故事，一月剛踏進97歲，精神尚爽利，與他太太，像許多上一代香港人，苦苦打拼，經營生活，也另闢蹊徑，發展興趣，醉心創作日常服飾，由設計至製造也是夫婦兩人一手包辦，接過中東大單，賺過第一桶金，也開過店，雖然不是名牌，風格卻不時帶點前衞，一度深受街坊欣賞愛戴，每被問及穿戴採購自哪裏，心下喜不自勝。

Jenny：「我探訪吳伯與他太太時，吳伯也會興奮介紹他的衣櫥，種類有童裝、睡衣、男裝、女裝，也愛誇自己搜購的布料，優質不易皺。他們家裏的裁縫工作室，雖然不大，但盛載著他倆對裁縫的專業與熱情。」

生命回顧及時，圓願有時，說到底，除了是服務，也提供後代學習，體驗港式舊生活以外，明白理解生命歷程縱有缺憾，但可以避免留下遺憾，製造多一份圓滿。吳伯的個案，落在Jenny手上，協助吳伯自我完成，回首來時路，走回原點，得到肯定，從textile到texture，解讀細膩多層次生命意味——縱偶有開叉起角，經過剪剪裁裁，修修補補，把它熨貼，還是一個「圓」。

圓滿‧吳明的裁縫世界

日期：2024年1月13日至1月21日

地點：PMQ 元創坊 A座S510 五樓

時間：上午11點 至 晚上6點







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