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經歷過美斯尚未完場的風波、日本魔腐風女團Avant Gardey旋風式襲港，莫名奇妙加插一段「科目三」舞，以及Anya Hindmarch Chubby Heart「心心相印」尚未能印出銀紙兼要「放氣」後，新聞仍不時搬出一堆各行各業數據，天天比較疫情前後經濟，期許這樣，計劃推動那樣，諸般討論盡貫注如何將「人氣變財氣」，「做大個餅」，想想新點子，成效若何，還待焦急與焦慮之間，靠攏與靠岸之間，抓著了怎樣的一個平衡點。

上周末就在這載浮載沉的氛圍中，直奔充滿人氣、熙來攘往的尖沙咀天星碼頭，獲邀登上半島酒店跟天星小輪聯乘「世星號」，遨遊壯麗維港，途經昂船州（首見解放軍駐港部隊展覽中心）、青馬大橋、馬灣海峽、還有享受一頓兩小時的海上下午茶，暫忘俗務，抒解一下。

香港半島酒店素有「遠東貴婦」之稱，絕代風華，歷史光暈熠熠，有一段日子，因應工作，往還甚殷，認識加深，就連電影《金手指》，也出現半島大堂柱子上的精細雕花、嘉麟樓、總統套房的裝潢氣派——眼熟，它尚在，幸甚；具125年歷史的天星小輪，又是另一經典品牌，初入行時訪問過天星小輪的資深船員，加上香港著名水墨畫家呂壽琨當過碼頭稽查員，鑄下印象猶深，不過都是煙塵舊事。

眼前的三層下午茶，先迎來侍應奉上welcome drink，點了whiskey soda，好讓投進周末開懷氣息，及後細意品嚐由酒店廚藝團隊悉心製作的多款鹹甜美點，琳瑯滿目，個人偏好青瓜三文治，清爽怡人，而最念念不忘的，永遠是傳統英式烘鬆餅，配以Devonshire clotted cream及草莓醬，嚐過了，就知道，there’s a fine line for finesse。當然，還有造型別緻的小輪蛋糕，具備極高打卡指數，跟平常在酒店大堂享用下午茶，有着不一樣的格調。

船上更有現場音樂演奏，歌手樂隊均出色，百變歌喉絕無欺場，送上一首首90年代金曲，興送秋波，賓客乘興隨樂韻律動起舞，情懷未變，頃刻閃現good old heyday畫面。

「維港半島經典下午茶」暫供應至7月，逢周末下午分兩個時段「啟航」，價格由去年每位750港元微調至820港元，有興趣可於酒店網頁預訂二人或四人。

「今非昔比」淪為日常概嘆，疫後新勢態下，更不免讓人轉趨懷舊，但像半島與天星小輪，幾經滄海桑田，默默穩守基業，善用優越底氣之餘，融會貫通，再獻新猷，就像這頓下午茶，感受這些熟悉本地經典品牌微妙的轉變，綴以創意潤飾，期待與這城市朝著希望起航。







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