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藝術三月再度帶來滿城展覽，揭幕禮接二連三，各路人馬爭喝頭啖湯，有認真的藝評人一天走訪十多間藝廊，也有人靜觀其變，先在社交媒體上觀摩一輪，去蕪存菁後，只挑想看的，再動身走訪欣賞。

時至今日，關於藝術沙龍討論，恆河沙數，部分也確實有如早前在藝術節看的劇目般，為談而談，議題不著邊際；身邊有些artist朋友，不喜交際互動，不愛趁墟埋堆，對to see and to be seen沒啥興趣，對空談設計性過度的artistic concept 更敬而遠之，只專注創作與生活，也無不可，我與他們分享這些藝壇資訊，大概會贏得他們訕笑，遑論投入哲學性討論。

公共藝術，多為城市思想，呈現一種當代文化的形態。除了早前的紅心，最近的海上發光蛋繼續為巿民帶來感官愉悅，而東九龍文化中心LED「花海」從白茫茫換成粉紅和粉橙色，總算從善如流，順應「民意」，但好像不見有誰談談創作者有何「原意」？

這牽涉到裝置藝術多於「被觀看」的元素，除了藝術家在某特定時空環境（如商場、廣場）裏，擷取我們日常生活中的已消費或未消費過的文化主題，作藝術性選擇與重組，演繹出新展示，表達個人或群體蘊含精神文化意蘊的藝術新形態。

半島酒店，也像其他酒店品牌，投入支持藝術創作，在商言商，打開旅宿視野，也屬美事，故此自2019年起與獨立策展人及文化顧問Isolde Brielmaier和Bettina Prentice合作，推出「藝術迴響」大型環球項目，數年下來，伴隨Art Basel、Art Central等城中大型展覽，持續活我們的觸覺與心靈體驗。

到今年引介伍韶勁（Kingsley），他擅以社區主導及site specific 創作，如果看過他過往把電車改裝成流動相機暗室（camera obscura）的《25分鐘後》，與大坑東蓄洪池展出的《大禹之後》，來到半島這個由由5塊各長45米的布料組成的《Esmeralda》，狀態輕盈，輕盈背後是精密設計與裝嵌，像「水袖」或絲帶舞，也融合維港碧波粼粼的景致，援引流動多變意象，配合意大利作家Italo Calvino小說《看不見的城市》（Invisible Cities）中的水之城（Esmeralda） ，充滿變幻，一期一會，聊以足慰。

酒店大堂展示另外三名藝術家作品，包括美國藝術家Lachlan Turczan以水、光和聲音為媒介創作的動態雕塑作品《Harmonic Resonance》；法國藝術家Elise Morin的《SOLI》，遠看像鯨魚，近觀卻原來是從4000張壓碎的CD重組而成，(天啊，大概也是我的藏量），隱喻物質、環保與回憶之間的抗衡；日裔美籍藝術家Saya Woolfalk的錄像作品《Visionary Reality Portal》帶點奇幻，給予我們在現實，特別是暖場夜的喧騰中，一個冥想的片刻，重組心靈空間。

藝術能夠滋養精神財富，密集式觀賞或會帶來審議疲勞，放諸公共及商營空間，裝置藝術除了點綴，大概可恰當表達一個城市的文化身份及價值觀，傳達思考與直視當下感覺，更甚者，裝置改變所在地的景觀，喚起我們對一些議題的省思，連接藝術創作者的內心小劇場，而在半島酒店這場景裏，正正叩問奢華、經濟、物慾、民生與心靈寧謐之間的牽引，跟繽紛暖場夜相映成趣，繼續塑造香港這座城市的獨特性。

藝術迴響香港展

日期：至5月17日

入場：免費

地點：香港半島酒店







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